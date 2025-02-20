Минобороны: Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км

Беларусь уведомила Польшу о готовности к проведению взаимных военных инспекций на глубину 80 километров. Об этом заявил помощник министра обороны по вопросам международного сотрудничества в ходе своего брифинга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные мероприятия предусмотрены в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года. В последнее время Варшава целенаправленно проводит агрессивную политику в отношении Минска. Создает образ врага в лице нашей страны, накачивая общество фейками о военных планах Беларуси. В свою очередь, белорусские военные предлагают уйти от домыслов, а руководствоваться лишь достоверными фактами. Наша позиция неизменна. Мы привержены миролюбию и готовы к диалогу и сотрудничеству для сохранения безопасности в регионе. Сделает ли Польша ответный шаг – вопрос остается открытым. Пока же руководство этого государства тратит колоссальные средства на милитаризацию. У границ Союзного государства разворачиваются военные базы НАТО. И это серьезный вызов военной безопасности Беларуси.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Мы знаем об операции «Безопасное Подлясье». Мы знаем, что формируются три дивизии, в том числе вот в этом указанном промежутке, 80 километров от границы Республики Беларусь. То есть наше вот такое предложение является своеобразным тестом и своеобразным показателем политики Республики Польша. Если наш западный сосед будет готов к данным мероприятиям, то мы, соответственно, поймем, что политика миролюбивая. Ну а если Республика Польша откажется или проигнорирует данное мероприятие, то, соответственно, у нас будет другое мнение о политике Республики Польши, и мы будем уже строить свою политику, в том числе военную политику, исходя из данных результатов.