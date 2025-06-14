Беларусь лидирует среди стран СНГ по количеству медсестер и фельдшеров

Эти выходные – повод сказать «спасибо» тысячам белорусов, чья профессия – спасать человеческие жизни и делать нас счастливее. Ведь, едва ли кто-то поспорит с утверждением, что здоровье – это счастье. 15 июня – День медика, это профессиональный праздник для почти 180 тысяч человек. По численности – это население такого крупного города, как, например, Барановичи. Из них около 50 тысяч врачей – от терапевтов и педиатров до нейрохирургов и реаниматологов. А еще 124 тысячи медицинских сестер, фельдшеров и лаборантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общем, огромная высококвалифицированная и «вооруженная армия» профессионалов, которые стоят на страже нашего здоровья. И это то, что мы порой воспринимаем как само собой разумеющееся. Но медицина – это отрасль невероятно дорогая, где просто не может быть все по щелчку пальца или нашему хотению. Хорошо бы это понимать тем, кто, например, сетует на то, что не удалось взять талончик к узкому специалисту сегодня на завтра. Так не бывает нигде в мире. Но все познается в сравнении. И мы выглядим действительно достойно. Так, количество врачей на 10 тысяч населения у нас 54. И это выше многих европейских стран. Например, в Испании этот показатель составляет менее 46, в Германии – 45 с небольшим, в Болгарии – почти 43, в Италии – чуть выше 41-го. Количество медсестер и фельдшеров (по этому показателю Беларусь лидер среди стран СНГ) – 136 медиков на 10 тысяч населения. И это выше, чем, например, в Германии – здесь 123 медсестры. И в Швейцарии – 121 медработник на каждые 10 тысяч жителей.