Парламентская делегация КНР посетила «Першы нацыянальны гандлёвы дом»

Экскурсию по павильонам провели представители городской власти. Такое знакомство на месте с промышленными достижениями регионов – хорошая основа для обсуждения дальнейших планов сотрудничества. Оценили гости из Поднебесной изделия легкой промышленности. Приглянулись льняные рушники и платья, новинки косметической отрасли.

Визит парламентской делегации Китая в нашу страну продолжается. 14 июня гостей встречали в Первом торговом доме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной площадке представлен весь производственный потенциал Беларуси – от вкусных предложений до качественного и стильного текстиля и посуды.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: У Беларуси очень огромные ресурсы, большие мощности по производству, и по легкой промышленности, и по разным видам – бытовая техника, продукты. Мы сразу видим, что у народа очень счастливая жизнь. Чего только нет здесь.

Еще одна локация для гостей из Пекина – белорусский музей Великой Отечественной. Здесь китайские парламентарии познакомились с трагическими и героическими страницами нашей истории. Память о тех событиях – часть нашей национальной идеи. Мы это особенно подчеркиваем в год 80-летия Великой Победы и в период, когда правда о той войне находится «под прицелом».

Гостей из КНР впечатлила богатая коллекция музея. Это 10 экспозиционных залов – здесь хранятся тысячи экспонатов: от раритетной техники до писем фронтовиков и гимнастерок. Все это рассказывает о героическом пути нашего народа к Победе и независимости. И все это подчеркивает важность сохранения мира сегодня. И в этом стремлении Беларусь и Китай едины.

Беларусь и Китай намерены усиливать взаимодействие – от экономической сферы до гуманитарной. Кроме этого, уже договорились о более тесном сотрудничестве на уровне парламентов двух стран. Ожидается, что нынешний визит гостей из Поднебесной послужит укреплению договоренностей.