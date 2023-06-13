Лукашенко о боеприпасах: мы выйдем на 10-12 тысяч. А если (у нас же диктатура) жимануть, то и 15 тысяч Пантус соберёт

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты… Leopard, Bradley, которые уничтожаются так же, как и советские наши танки и БМП – мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа. А, как оказалось, «Грады» наши, «Смерчи» и прочие, оказывается, очень нужны и решают большие проблемы на фронте. Поэтому хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было закупать. А вот на земле это все, плюс автоматы, пулеметы, гранатометы – они решают большие, большие проблемы. Я не говорю, что то не нужно. То нужно, но без этого победы никакой не будет на фронте. Поэтому мы модернизировали – давно еще, до СВО – свою вот эту технику. Она стала абсолютно белорусской. Все белорусское. А сейчас, как вы видите, техника техникой, но нужны и боеприпасы для нее. Поэтому мы выйдем на 10-12 тысяч. А если (у нас же диктатура) жимануть, то и 15 тысяч Дмитрий Александрович Пантус соберет. Но это финишная сборка. На это все работает вся страна. Десятки заводов. Вот, в чем суть и принцип всего. Приспособили старые наши склады, где хранились боеприпасы.

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