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Лукашенко о боеприпасах: мы выйдем на 10-12 тысяч. А если (у нас же диктатура) жимануть, то и 15 тысяч Пантус соберёт

13 июня 2023 17:13
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Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси.

Глава государства после увиденного делится впечатлениями с журналистами. Он явно удовлетворен результатом общей работы. Более того, Александр Лукашенко уверен, потенциал явно выше, чем то, что делаем сегодня.

Лукашенко о боеприпасах: мы выйдем на 10-12 тысяч. А если (у нас же диктатура) жимануть, то и 15 тысяч Пантус соберёт-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты… Leopard, Bradley, которые уничтожаются так же, как и советские наши танки и БМП – мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа. А, как оказалось, «Грады» наши, «Смерчи» и прочие, оказывается, очень нужны и решают большие проблемы на фронте. Поэтому хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было закупать. А вот на земле это все, плюс автоматы, пулеметы, гранатометы – они решают большие, большие проблемы. Я не говорю, что то не нужно. То нужно, но без этого победы никакой не будет на фронте. Поэтому мы модернизировали – давно еще, до СВО – свою вот эту технику. Она стала абсолютно белорусской. Все белорусское. А сейчас, как вы видите, техника техникой, но нужны и боеприпасы для нее. Поэтому мы выйдем на 10-12 тысяч. А если (у нас же диктатура) жимануть, то и 15 тысяч Дмитрий Александрович Пантус соберет. Но это финишная сборка. На это все работает вся страна. Десятки заводов. Вот, в чем суть и принцип всего. Приспособили старые наши склады, где хранились боеприпасы.

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# Оружие и боеприпасы # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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