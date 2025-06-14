Конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться

Ситуация вокруг конфликта между Ираном и Израилем обостряется с каждой минутой. Сообщается, что за минувшие часы наибольшие разрушения от воздушных атак зафиксированы на северо-западе Исламской Республики. Израиль ранее заявил, что заинтересован только в поражении военных и ядерных объектов, однако взрывы гремят и в жилых кварталах Ирана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в городе Шахид Чамран обрушился жилой дом, унеся жизни 60 человек, в том числе 20 детей. Спасатели продолжают работу на месте трагедии. Всего, по последним данным, в результате атак на Иран погибло около 100 человек, более 300 мирных жителей получили ранения. В Иране введено чрезвычайное положение, продлено закрытие воздушного пространства. В ответ на удары Тегеран запустил по Израилю баллистические ракеты. В израильских городах есть разрушения и раненые, сообщается о пяти погибших.

Ряд стран и международных организаций уже осудили действия Израиля. Глубоко обеспокоены ситуацией и в Беларуси. Об этом заявили в МИД страны. В ведомстве призвали все вовлеченные стороны к сдержанности. Также сообщается, что пострадавших граждан нашей страны в зонах обстрелов нет.