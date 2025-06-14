Головы поснимаю точно – Лукашенко напомнил о своём поручении о падеже скота

Волковысский «Беллакт» – завод по выпуску смесей для детского питания. Его 14 июня посетил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие единственное в своем роде в Беларуси и крупнейшее в СНГ. Формат успешный, продукция, говоря экономическим языком, высокомаржинальная, спрос на нее будет только расти. И вот этот опыт глава государства поручил масштабировать.

Свой визит на «Беллакт» глава государства анонсировал еще 12 июня, правда, тогда в планах было и совещание о развитии молочной промышленности. Но на площадях этого предприятия, которое в общем-то ровно и стабильно на протяжении десятилетий работает и развивается, говорить о проблемах, прямо касающихся больше других, не совсем логично. Куда эффективнее сфокусироваться на локальном запросе, а он требует детальной проработки.

Виталий Лупик, генеральный директор ОАО «Беллакт»:

Наш основной проект – строительство завода детского питания. Наши мощности на данный момент не позволяют увеличивать объем переработки. Соответственно, мы на протяжении последнего года думали над тем, как перерабатывать молоко в ближайшие годы и продавать максимально маржинально.

И все же Президент к этой теме подступился только после того, как заслушал доклад о положении дел в области в целом. Не по всем показателям Гродненская дотягивает до намеченных показателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть вы провалились из-за промышленных предприятий? Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Да, только из-за промышленности мы провалились. Только один показатель промышленности нас потянул вниз. Село, стройка и торговля – все плюсуют. Вместе они промышленность не тянут. И таких два гиганта, как БелАЭС и «Азот» не потянут. Даже предприятия переработки – коммунальные, областные и безведомственные – неплохо показали вверх, но их совокупный вес не перебьет двух этих гигантов.

На это есть причины, но Александра Лукашенко больше интересуют пути решения. Как в случае с сохранностью скота, глава государства напоминает о жестком требовании привозить телят из других регионов страны туда, где их могут сохранить. Так уже делают и в Гродно – передают скот. Но это единичные случаи, такая практика должна стать обыденной, тем более, что в том же Волковысском районе потребность в говядине есть.