Головы поснимаю точно – Лукашенко напомнил о своём поручении о падеже скота
Волковысский «Беллакт» – завод по выпуску смесей для детского питания. Его 14 июня посетил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие единственное в своем роде в Беларуси и крупнейшее в СНГ. Формат успешный, продукция, говоря экономическим языком, высокомаржинальная, спрос на нее будет только расти. И вот этот опыт глава государства поручил масштабировать.
Свой визит на «Беллакт» глава государства анонсировал еще 12 июня, правда, тогда в планах было и совещание о развитии молочной промышленности. Но на площадях этого предприятия, которое в общем-то ровно и стабильно на протяжении десятилетий работает и развивается, говорить о проблемах, прямо касающихся больше других, не совсем логично. Куда эффективнее сфокусироваться на локальном запросе, а он требует детальной проработки.
Виталий Лупик, генеральный директор ОАО «Беллакт»:
Наш основной проект – строительство завода детского питания. Наши мощности на данный момент не позволяют увеличивать объем переработки. Соответственно, мы на протяжении последнего года думали над тем, как перерабатывать молоко в ближайшие годы и продавать максимально маржинально.
И все же Президент к этой теме подступился только после того, как заслушал доклад о положении дел в области в целом. Не по всем показателям Гродненская дотягивает до намеченных показателей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть вы провалились из-за промышленных предприятий?
Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Да, только из-за промышленности мы провалились. Только один показатель промышленности нас потянул вниз. Село, стройка и торговля – все плюсуют. Вместе они промышленность не тянут. И таких два гиганта, как БелАЭС и «Азот» не потянут. Даже предприятия переработки – коммунальные, областные и безведомственные – неплохо показали вверх, но их совокупный вес не перебьет двух этих гигантов.
На это есть причины, но Александра Лукашенко больше интересуют пути решения. Как в случае с сохранностью скота, глава государства напоминает о жестком требовании привозить телят из других регионов страны туда, где их могут сохранить. Так уже делают и в Гродно – передают скот. Но это единичные случаи, такая практика должна стать обыденной, тем более, что в том же Волковысском районе потребность в говядине есть.
Дмитрий Захарчук, председатель Волковысского районного исполнительного комитета:
Товарищ Президент, имеется говяжий комплекс на 6 500 емкость, он прибыльно работает, 1,5 % рентабельность.
Александр Лукашенко:
Но он полностью у вас загружен?
– 6 204 на данном этапе, то бишь 300 голов резерв. Но я скажу так, мы в регионе поступаем, освобождается помещение, проводим реконструкции и, помимо неспециализированных, которые на говядине, мы простые фермы откармливаем. Потому что у нас есть свой мясокомбинат, который надо загружать продукцией.
– Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него, есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! Я вам тысячу раз говорил: для того, чтобы не погиб скот вот в этом хозяйстве, забрали и отвезли в хорошее хозяйство. Пусть откармливают.
Лукашенко на «Беллакте» ознакомился с производством детского питания.