Белорусы несут цветы к стеле «Минск – город-герой» – потомки отдают дань уважения павшим в боях воинам

В этот день все дороги неизменно ведут к монументам и мемориалам. Потомки победителей отдают дань уважения павшим в боях воинам, с грустью и благодарностью в сердце возлагают цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день все дороги неизменно ведут к монументам и мемориалам. Потомки победителей отдают дань уважения павшим в боях воинам, с грустью и благодарностью в сердце возлагают цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра к знаковому для всех белорусов месту – стеле «Минск – город-герой» – идут люди. Представители руководства города, администраций районов, силовых структур – все те, кто и сегодня продолжает славные традиции предков, вносит вклад в обеспечение общественного порядка и национальной безопасности нашей страны.
Алексей Колыванов, военный комиссар Минска:
Сегодня действительно всенародный праздник. Мы говорим о преемственности поколений. Наши деды и прадеды ковали победу в годы Великой Отечественной войны, а сегодня военнослужащие Вооруженных Сил и других силовых ведомств продолжают с честью и достоинством выполнять задачи по защите нашей страны, национальной безопасности страны. Сегодня ребята находятся вблизи государственной границы, мы можем быть спокойны.
Андрей Бугров, заместитель председателя партии «Белая Русь»:
Белорусы так воспитаны. Для нас уважение к памяти, своим дедам, предкам – это что-то особенное, что-то святое. Это у нас в сердце. Это у нас на генетическом уровне.
Отдают дань памяти героям и представители общественных организаций Минска, неравнодушные белорусы, молодежь. И пока мы бережно храним нашу историю, прививаем молодому поколению любовь к своей земле, уважение к предкам и их подвигу, можно быть уверенным – такое же чистое, мирное небо будет над Беларусью и спустя десятилетия.