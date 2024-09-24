В Беларуси появится новое подразделение на контрактной основе из людей, которые уже прошли службу
24 сентября на совещании, которое состоялось в рамках рабочей поездки на Обуз-Лесновский полигон, Президент вновь назвал обстановку напряженной и призвал продолжать укреплять обороноспособность и готовность противостоять в случае военной агрессии. Главнокомандующий подчеркнул: какой бы острой ни была обстановка вокруг Беларуси, тенденции к развязыванию против нас войны сейчас не наблюдается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Итоговой оценки Главнокомандующего публично не услышали, хотя ею можно считать дубляж важнейшей задачи – мы должны готовиться к войне. Должны делать все, чтобы, если она придет завтра, мы знали, что сделали все, что могли, чтобы не допустить. Мы должны быть готовы защитить свою землю. И должны быть готовы сделать это реально. Даже если пока тенденция пока все еще мирная.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники – те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны. Нам надо не просто быть готовыми сегодня к ведению и противодействию этой заразе, но еще вчера мы должны быть готовы. Что-то у нас есть, вы это показали. Для сегодняшнего дня, мирного времени, чтобы обучать людей, мы имеем. А в военное время нам надо в 10 раз больше того, что мы сегодня видели.
У нас компактная армия и нет ни возможности, ни желания брать просто количеством. Глава государства 24 сентября публично заявил о принятом решении – в Беларуси появится кулак из подготовленных людей, которые прошли подготовку в силовых ведомствах. Работать в интересах страны они будут на контрактной основе.
Александр Лукашенко:
У нас будет территориальная оборона, надо уже посмотреть с учетом современного боя, какой должна быть эта территориалка. И народное ополчение, чтобы каждый дом мог защитить человек, который не попадает в армию – старики и так далее, но хорошо владеющие оружием. Система у нас определена, она практически создана, мы ее проверяем. Госсекретарю задача поставлена железно, чтобы это было все проверено, не для показухи, начиная от народного ополчения до Вооруженных Сил. Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение на контрактной основе. Из всех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях.
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