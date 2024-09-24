В Беларуси появится новое подразделение на контрактной основе из людей, которые уже прошли службу

24 сентября на совещании, которое состоялось в рамках рабочей поездки на Обуз-Лесновский полигон, Президент вновь назвал обстановку напряженной и призвал продолжать укреплять обороноспособность и готовность противостоять в случае военной агрессии. Главнокомандующий подчеркнул: какой бы острой ни была обстановка вокруг Беларуси, тенденции к развязыванию против нас войны сейчас не наблюдается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко оценил новые образцы вооружения: чтобы не купили то, что завтра не нужно будет!

Итоговой оценки Главнокомандующего публично не услышали, хотя ею можно считать дубляж важнейшей задачи – мы должны готовиться к войне. Должны делать все, чтобы, если она придет завтра, мы знали, что сделали все, что могли, чтобы не допустить. Мы должны быть готовы защитить свою землю. И должны быть готовы сделать это реально. Даже если пока тенденция пока все еще мирная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники – те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны. Нам надо не просто быть готовыми сегодня к ведению и противодействию этой заразе, но еще вчера мы должны быть готовы. Что-то у нас есть, вы это показали. Для сегодняшнего дня, мирного времени, чтобы обучать людей, мы имеем. А в военное время нам надо в 10 раз больше того, что мы сегодня видели.

У нас компактная армия и нет ни возможности, ни желания брать просто количеством. Глава государства 24 сентября публично заявил о принятом решении – в Беларуси появится кулак из подготовленных людей, которые прошли подготовку в силовых ведомствах. Работать в интересах страны они будут на контрактной основе.