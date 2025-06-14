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В Молодечно продолжается Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

14 июня 2025 13:57
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Праздник музыки и слова. В Молодечно продолжается Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Кульминация праздника – финал конкурса молодых исполнителей белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты вокалисты готовятся к решающему туру.

В Молодечно продолжается Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии-2

Из 145 конкурсантов, подавших заявки на отборочные этапы, до финала дошли лишь 20 ребят. После напряженного второго этапа у конкурсантов была возможность перевести дух и подготовиться к третьему этапу. Уже менее чем через полчаса они выйдут на сцену, чтобы исполнить свои номера под аккомпанемент оркестра имени Михаила Финберга. Настоящее испытание на профессионализм, артистизм и умение чувствовать музыку. 

Анастасия Пуш, участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни (Могилев):
Очень необычное чувство, потому что я буду петь под оркестр впервые. И сразу под такой большой оркестр, заслуженный. Я сама родом из Мозыря. И Финберг тоже из Мозыря, поэтому я с ним с детства была знакома, он очень часто приезжал ко мне на родину. 

Анна Моторная, главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, член жюри Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни:
Палитра репертуарная значительно расширилась. Очень приятно, что многие авторы начинают сами познавать историю и культуру Беларуси для сочинения собственных текстов, собственной музыки.

Победители конкурса будут известны вечером 14 июня на заключительном гала-концерте, где и состоится награждение лауреатов. А пока фестиваль бьет рекорды – по масштабу, энергетике и зрительской любви.

# Фестиваль # Музыка # Анна Моторная # Ангелина Самолетова

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