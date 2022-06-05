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Зарплата в конвертах. Как с этим борются госорганы и что могут сделать сами работники?

05 июня 2022 18:01
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Новости Беларуси. Серые финансовые схемы. Чего теперь может стоить зарплата в конверте? Спойлер – работодателю это может обернуться конкретным сроком, а наемник может остаться без пенсионного пособия. Кто на «конвертные» дела штампует марку законного ответа и как таким аферам не дают ходу?  

Самые громкие финансовые дела 2022 года в нашем специальном репортаже.  

Зарплата в конвертах. Как с этим борются госорганы и что могут сделать сами работники?-1

Александра Качан, СТВ:  
С чем ассоциируется этот предмет? Обычный почтовый конверт, с помощью которого можно направить адресату поздравительную открытку или же письмо, но далеко не у каждого возникают именно такие ассоциации. Некоторые используют этот предмет для реализации своих теневых финансовых схем – для выплаты заработной платы в конверте. В Беларуси ужесточены меры борьбы с этими серыми схемами. Пора выводить конверт из тени.  

Зарплата в конвертах. Как с этим борются госорганы и что могут сделать сами работники?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Система должна работать так, чтобы даже малейшие предпосылки для выплаты зарплат в конвертах или еще как-то не было. Не секрет, что у нас далеко не все платят налоги столько, сколько должны платить. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы и бизнесмены и предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться не надо. Поэтому здесь нужно навести порядок.  

Именно за решетку – это решительная и жесткая мера в борьбе с конвертными мошенниками. По инициативе Комитета государственного контроля в июне 2021-го усилена ответственность за уклонение от уплаты налогов, а в Уголовном кодексе появились две статьи. Дождались – от 7 до 12 лет лишения свободы. Теперь наниматели по всей строгости ответят не только за уклонение от уплаты налогов, но и за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых взносов в копилку соцфонда.  

Зарплата в конвертах. Как с этим борются госорганы и что могут сделать сами работники?-7

А вот и меры в действии. Бобруйский районный суд. Здесь озвучили один из первых в Беларуси приговоров по уголовному делу за использование теневых зарплатных схем. На скамье подсудимых – главный бухгалтер фирмы по изготовлению рекламной продукции. За четыре года частник выплатил в конвертах более одного миллиона рублей. Неуплаченный подоходный налог с этой суммы составил свыше 150 тысяч рублей. Решил рискнуть или понадеялся на известное авось? Вердикт суда не ограничился крупным штрафом.  

Зарплата в конвертах. Как с этим борются госорганы и что могут сделать сами работники?-10

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:  
Как результат в отношении должностных лиц предприятия было возбуждено уголовное дело, в процессе расследования которого все данные факты нашли свое подтверждение и итогом которого стал обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера. Была признана виновной. В данных фактах назначение наказания в виде четырех лет ограничения свободы.  

Таких примеров по стране немало. Только за 2021 год финансовая милиция вскрыла более 30 фактов выплат из серых зарплат. В нынешнем году это уже более 50 фактов.  

Командный подход в борьбе с мошенническими схемами. Комитет государственного контроля, налоговые органы, ФСЗН – сегодня выработан совместный эффективный алгоритм действий и критерии, которые могут вызвать сомнения и зацепить профессиональный взор оперативников.  

Зарплата в конвертах. Как с этим борются госорганы и что могут сделать сами работники?-13

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:  
Цель данного соглашения – это наладить эффективное взаимодействие между органами, которым поручена борьба с выплатой заработной платы в конвертах, а также исключить дублирование функций, осуществить четкий и налаженный обмен информацией и, скажем так, совместно, системно и планово принять меры, чтобы искоренить практику выплаты заработной платы в конвертах.  

Пока те, кто продолжает упаковывать зарплаты в конверты, упорно не слышат угрызений совести, работник может позаботиться о себе сам. На сайте госконтроля можно найти онлайн-панель. Сюда можно сообщить о фактах обмана.  

Серые зарплатные схемы – что же в итоге? Работник рискует остаться обманутым и лишиться заработанных средств. Наниматель ходит по лезвию ножа, рискуя поплатиться не только лживо сэкономленными деньгами, но и штраф приплатить сверх, а то и отправиться в места не столь отдаленные. Уместно сказать, что это еще и воровство чистой воды. Из чьего кармана? Пенсионеров, детей, ведь налоги – это спонсор социальных гарантий, это финансовые поступления в местные бюджеты.  

Зарплата в конвертах. Как с этим борются госорганы и что могут сделать сами работники?-16

Александра Качан, СТВ:  
Этот конверт может быть причиной больших неприятностей как для тех, кто положил в него деньги, так и для тех, кто его взял. Чтобы не остаться в итоге у разбитого корыта, благоразумнее будет использовать этот почтовый атрибут по назначению.  

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