Зарплата в конвертах. Как с этим борются госорганы и что могут сделать сами работники?

Новости Беларуси. Серые финансовые схемы. Чего теперь может стоить зарплата в конверте? Спойлер – работодателю это может обернуться конкретным сроком, а наемник может остаться без пенсионного пособия. Кто на «конвертные» дела штампует марку законного ответа и как таким аферам не дают ходу? Самые громкие финансовые дела 2022 года в нашем специальном репортаже.

Александра Качан, СТВ:

С чем ассоциируется этот предмет? Обычный почтовый конверт, с помощью которого можно направить адресату поздравительную открытку или же письмо, но далеко не у каждого возникают именно такие ассоциации. Некоторые используют этот предмет для реализации своих теневых финансовых схем – для выплаты заработной платы в конверте. В Беларуси ужесточены меры борьбы с этими серыми схемами. Пора выводить конверт из тени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Система должна работать так, чтобы даже малейшие предпосылки для выплаты зарплат в конвертах или еще как-то не было. Не секрет, что у нас далеко не все платят налоги столько, сколько должны платить. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы и бизнесмены и предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться не надо. Поэтому здесь нужно навести порядок. Именно за решетку – это решительная и жесткая мера в борьбе с конвертными мошенниками. По инициативе Комитета государственного контроля в июне 2021-го усилена ответственность за уклонение от уплаты налогов, а в Уголовном кодексе появились две статьи. Дождались – от 7 до 12 лет лишения свободы. Теперь наниматели по всей строгости ответят не только за уклонение от уплаты налогов, но и за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых взносов в копилку соцфонда.

А вот и меры в действии. Бобруйский районный суд. Здесь озвучили один из первых в Беларуси приговоров по уголовному делу за использование теневых зарплатных схем. На скамье подсудимых – главный бухгалтер фирмы по изготовлению рекламной продукции. За четыре года частник выплатил в конвертах более одного миллиона рублей. Неуплаченный подоходный налог с этой суммы составил свыше 150 тысяч рублей. Решил рискнуть или понадеялся на известное авось? Вердикт суда не ограничился крупным штрафом.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

Как результат в отношении должностных лиц предприятия было возбуждено уголовное дело, в процессе расследования которого все данные факты нашли свое подтверждение и итогом которого стал обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера. Была признана виновной. В данных фактах назначение наказания в виде четырех лет ограничения свободы. Таких примеров по стране немало. Только за 2021 год финансовая милиция вскрыла более 30 фактов выплат из серых зарплат. В нынешнем году это уже более 50 фактов. Командный подход в борьбе с мошенническими схемами. Комитет государственного контроля, налоговые органы, ФСЗН – сегодня выработан совместный эффективный алгоритм действий и критерии, которые могут вызвать сомнения и зацепить профессиональный взор оперативников.