Новости по тегу #Зарплаты в Беларуси

Белорусские зарплаты сегодня растут одними из самых высоких темпов в евразийском регионе.
Беларусь демонстрирует рост, который подкреплен низкой инфляцией – один из самых низких показателей в ЕАЭС.
В лидерах – бюджетная сфера. Здесь оплата труда выросла на 10,5 %.
Принятое решение работает и на главную задачу пятилетней госпрограммы – сохранение и рост покупательской способности белорусов. Первую прибавку бюджетники увидят уже в октябрьских выплатах.
Обращения принимаются по организациям столицы независимо от формы собственности, а также по индивидуальным предпринимателям. Позвонить можно по короткому номеру 191 - с 9 утра до часа дня и с 2 до 5 вечера.
Серые доходы получали более 18 тысяч работников. Чаще всего теневые схемы используют в сфере услуг и розничной торговли – там, где преобладает наличный расчет.
Бригады работают от Центра занятости, у учащихся официальное трудоустройство, предусмотрена заработная плата и ограничение по часам работы, согласно законодательству.
Первый день февраля белорусам принес новшества.
«Реальная заработная плата – почти 40 %. Значительные результаты, но, с другой стороны, такой интенсивный рост заработной платы и вызывает иногда определенного рода дисбалансы в экономике», – добавил премьер-министр Беларуси.
Повышение затронет свыше 800 тысяч работников бюджетной сферы.
Согласно данным Белстата, самый низкий уровень доходов у жителей Могилевского региона, здесь в среднем получают 2 330 рублей.
Для предпринимателей изменяется порядок уплаты страховых взносов. Те, кто желает в будущем получить достойную пенсию, смогут уже сегодня увеличить ее размер. Кроме того, в стране ужесточили ответственность нанимателей за начисление «серых» выплат.
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