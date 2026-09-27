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Новости по тегу #Зарплаты в Беларуси

Средняя зарплата в Беларуси составила в эквиваленте больше $1 тыс.
27 сентября 2026 17:09

Средняя зарплата в Беларуси составила в эквиваленте больше $1 тыс.

Беларусь заняла второе место в ЕАЭС по темпам роста зарплаты за первое полугодие 2026-го
25 сентября 2026 19:14

Беларусь заняла второе место в ЕАЭС по темпам роста зарплаты за первое полугодие 2026-го

В Беларуси сохраняется высокий рост реальных заработных плат
31 августа 2026 08:54

В Беларуси сохраняется высокий рост реальных заработных плат

С 1 сентября в Беларуси размер базовой ставки увеличится до 300 рублей
19 августа 2026 14:07

С 1 сентября в Беларуси размер базовой ставки увеличится до 300 рублей

КГК проведет горячую линию по вопросам невыплаты зарплаты в Минске
19 августа 2026 10:50

КГК проведет горячую линию по вопросам невыплаты зарплаты в Минске

Получали деньги в конвертах! В КГК раскрыли более 108 преступлений с «серыми» зарплатами
26 июля 2026 10:39

Получали деньги в конвертах! В КГК раскрыли более 108 преступлений с «серыми» зарплатами

Провести время с пользой! В Гродно школьникам предлагают каникулы с записью в трудовую книжку
09 июня 2026 17:14

Провести время с пользой! В Гродно школьникам предлагают каникулы с записью в трудовую книжку

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума
01 февраля 2026 07:51

С 1 февраля увеличивается размер бюджета прожиточного минимума

Турчин: с 2023 года у нас уровень номинальной заработной платы вырос почти на 60%
16 октября 2025 17:21

Турчин: с 2023 года у нас уровень номинальной заработной платы вырос почти на 60%

В Беларуси увеличили базовую ставку и зарплаты бюджетников
01 сентября 2025 08:28

В Беларуси увеличили базовую ставку и зарплаты бюджетников

Средняя зарплата в Беларуси в июле составила 2772 рубля
26 августа 2025 07:44

Средняя зарплата в Беларуси в июле составила 2772 рубля

В Беларуси вступили в силу новации в сфере соцстрахования и пенсионного обеспечения
18 августа 2025 17:18

В Беларуси вступили в силу новации в сфере соцстрахования и пенсионного обеспечения