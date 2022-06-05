«До пенсии мне осталось 2,5 месяца». История женщины, которой платили зарплату в конверте без её ведома

Новости Беларуси. Серые финансовые схемы. Чего теперь может стоить зарплата в конверте? Спойлер – работодателю это может обернуться конкретным сроком, а наемник может остаться без пенсионного пособия. Кто на «конвертные» дела штампует марку законного ответа и как таким аферам не дают ходу?

А что же сами работники? Заниженная официальная зарплата, а с ней – меньший процент отчислений в Фонд соцзащиты. Такой куш очень сомнителен и оправдан ли риск? Такого рода трудовые отношения держатся сугубо на доверии, никаких гарантий. Работник при этом раскладе находится в очень шатком для себя положении.

Трухан Виктория, первый заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

К сожалению, не все работодатели считают нужным выплачивать заработную плату своим работникам официальным способом. Работодатель таким образом не уплачивает налоги в бюджет Фонда, не соглашается нести ответственность в рамках трудового законодательства. В настоящее время основным источником выплаты пенсий и пособий по временной нетрудоспособности являются обязательные страховые взносы, которые уплачивает работодатель за каждого своего работника. Пособие по временной нетрудоспособности напрямую зависит от тех взносов, которые уплачивал работодатель за него. Есть примеры и нечестной конвертной игры, когда финансовые махинации проворачиваются вообще втайне от работников. Люди и не подозревают, что кровно заработанные нигде не фиксируется. Так произошло с сотрудниками столичной клининговой компании. Только выйдя на пенсию, работники узнали, что отчисления в Фонд соцзащиты не направлялись, что, конечно, уменьшило размер пенсии. Одна из пострадавших в стаже потеряла 1,5 года.