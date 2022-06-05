«До пенсии мне осталось 2,5 месяца». История женщины, которой платили зарплату в конверте без её ведома
Новости Беларуси. Серые финансовые схемы. Чего теперь может стоить зарплата в конверте? Спойлер – работодателю это может обернуться конкретным сроком, а наемник может остаться без пенсионного пособия. Кто на «конвертные» дела штампует марку законного ответа и как таким аферам не дают ходу?
А что же сами работники? Заниженная официальная зарплата, а с ней – меньший процент отчислений в Фонд соцзащиты. Такой куш очень сомнителен и оправдан ли риск? Такого рода трудовые отношения держатся сугубо на доверии, никаких гарантий. Работник при этом раскладе находится в очень шатком для себя положении.
Трухан Виктория, первый заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
К сожалению, не все работодатели считают нужным выплачивать заработную плату своим работникам официальным способом. Работодатель таким образом не уплачивает налоги в бюджет Фонда, не соглашается нести ответственность в рамках трудового законодательства. В настоящее время основным источником выплаты пенсий и пособий по временной нетрудоспособности являются обязательные страховые взносы, которые уплачивает работодатель за каждого своего работника. Пособие по временной нетрудоспособности напрямую зависит от тех взносов, которые уплачивал работодатель за него.
Есть примеры и нечестной конвертной игры, когда финансовые махинации проворачиваются вообще втайне от работников. Люди и не подозревают, что кровно заработанные нигде не фиксируется. Так произошло с сотрудниками столичной клининговой компании. Только выйдя на пенсию, работники узнали, что отчисления в Фонд соцзащиты не направлялись, что, конечно, уменьшило размер пенсии. Одна из пострадавших в стаже потеряла 1,5 года.
Они нам первые договоры дали с печатью. Там было расписано, что подоходный налог, все вот эти взносы идут. Деньги были, фамилия, сумма, расписывались – и они нам давали на руки. Договор подряда они с нами не заключали. Администратор приезжала и отдавала нам деньги на руки. До пенсии мне осталось 2,5 месяца. Мне сказали, что надо заранее идти в райисполком и узнавать, какие документы надо собирать. И как оказалось, меня нигде в списках нет. Вообще. Этот налог пенсионный и подоходный налог нигде не исчислялись.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
Данные договоры впоследствии ни в учете предприятия, ни в бухгалтерском, ни в налоговом не отражались. Ведомости заработной платы являлись выплатой заработной платы в конвертах. То есть также без отражения в бухгалтерском учете и начисления соответствующих взносов в Фонд социальной защиты (обязательных страховых взносов) и без уплаты подоходного налога. Было установлено, что при официальном трудоустройстве на предприятиях около 10-20 человек фактически эту работу в качестве уборщиц, уборщиков осуществляло около 100 человек. И, соответственно, выплаты официальные предприятием исчислялись с 10-20 человек, а фактически в остальной части это была зарплата в конвертах.
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