Платье, макияж, причёска, шоу-программа. Сколько сегодня стоит выпускной?

Новости Беларуси. Чуть меньше недели остается до выпускного в школе. Праздничные агентства, парикмахерские, прокаты платьев, цветочные павильоны уже готовы делать кассу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Анастасия Ярощик-Корниенко узнала, по чем нынче выпускной.

Экзамен, немного отдыха и опять контрольные испытания. То, что для 11-классницы Елизаветы Хацкевич июнь будет весьма насыщенным, мама Ольга Валерьевна предполагала. Потому решила начать подготовку к выпускному еще в марте. Составили список необходимого и стали узнавать цены. И сегодня готовы озвучить, по чем нынче выпускной. А вот Алина бросает вызов. Она готова и за считанные дни до финального школьного события собрать бюджетный прайс-лист. «Мы даже выбрали по Instagram». Где делать прическу, макияж и маникюр к выпускному? Еще не показывая чек, Ольга Хацкевич замечает: в ее времена было как-то скромнее.

Ольга Хацкевич:

Тогда не было такого выбора даже платьев, макияжа. Сейчас к дочке визажист придет и будет делать макияж. Тогда было все проще гораздо, конечно. Сегодня выпускной – это ивент с шоу-программой, за которую родители готовы платить деньги и мамы наших героинь не исключение.

Нина Козырева:

Ради дочки что не сделаешь. Елизавета с мамой прическу и макияж подбирали, изучая предложения в соцсетях.

Ольга Хацкевич:

Мы даже выбрали по Instagram, можем показать. Здесь даже написаны цены: 80-100 рублей услуга. Волосы разные. У нас, видите, как бы и длинный, и густой он. И по времени дольше работает. Они со своими невидимочками, заколочками, резиночками приезжают.

Алина отправляется в парикмахерскую, расположенную в шаговой доступности от дома. На 10 июня места еще есть. Мастера не скрывают: в этот день у них настоящий чес. Готовы работать до последнего клиента. Алина Козырева, выпускница:

Мне хотелось бы локоны.

Маргарита Казак, мастер салона:

Чаще всего заказывают локоны. Получается воздушный силуэт, пышный объем – все очень красиво. Макияж и маникюр Алина намерена сделать тоже в этой студии. «Минимальная цена – 50 рублей». Как покупают букеты на выпуск?

Цветы. Букеты в классе Елизаветы решили купить сразу всем в одной торговой точке. Оптом и вправду дешевле. На одну бутонную красоту в бюджете заложены 40 рублей. В цветочных павильонах глаза разбегаются. Розы, пионы, лилии, хризантемы. На любой вкус и кошелек. Правда, останется ли стоимость прежней 10 июня или продавцы сошлются на новый привоз, а с ним якобы и подросшие ценники, прикрывая обстоятельством простое желание заработать. Это сложно предсказать.

Алина Козырева:

Минимальная цена – 50 рублей. Это будет более менее солидный букет. Но хотелось бы, конечно, пошикарней. Например, этот букет стоит дороже 110 рублей. «Пышные платья, чтобы быть звездными. Или, наоборот, минималистичные». Сколько стоят наряды на такое событие?

Самая важная часть в подготовке – наряд. Елизавета и Ольга уже определились. Сначала искали в Интернете. Ольга Хацкевич:

Выставляют от 200 рублей, а если коснуться поехать платья, которое выбираешь, это на прокат от 200, то оно будет очень скромненькое. Есть от 120 рублей. Можно даже и купить такое платье. Рынки мы тоже смотрели. Пройдя с десяток салонов, они нашли свой нарядный эксклюзив.

Ольга Хацкевич:

Вот такое наше платьице. Мы его в салоне нашли, купили. Алина тоже обращается в один из прокатов платье на вечер. Как ни странно, но еще есть предложения.

Виктория Дударчик, стилист-консультант:

Пышные платья, чтобы быть звездными. Или, наоборот, минималистичные, чтобы было комфортно и удобно. От 20 рублей и до 200. Розовое в фешн-рейтинге Алины занимает первое место – выход в нем обойдется в 150 рублей. Но девушка решает еще поискать варианты в одном из столичных универмагов, заручившись советом стилиста.

Алла Юрчук, стилист:

Платья наших белорусских дизайнеров представлены великолепные. Сейчас сшиваются дизайнерами последние трендовые модели.

Такой вариант платья после выпускного прекрасно можно и дальше продолжать носить.

Платье великолепное, потому что за счет того, что когда скошен крой, необычный крой, оно всегда смотрится очень интересно.

Алина Козырева:

Либо розовое облегающее, либо последнее, которое мерила, пышненькое лавандово-сиреневое. «Классные аниматоры, зеркальные люди, зеркальные зайцы, фриковые ходулисты». Какой может быть шоу-программа для выпускного? Лимузинами, красными дорожками на выпускном уже не удивишь. Не в диковинку и шоколадные фонтаны.

Лариса Маринченко, владелица агентства по организации выпускных:

Три-пять ярусов бельгийского либо белого, либо молочного шоколада. Возле это все красиво засервировано фруктами, маршмеллоу, всякие вкусняшки. Очень много фишек. Раньше такого не было. И я порой задумываюсь, чем же мы будем удивлять наших школьников, когда они закончат вузы.

Ежегодно организаторы праздников подбирают новые варианты еще интереснее и увлекательнее. В этом сезоне запрос на активности вроде бумажного или крио-представления. В программах заявлены барабанное и шоу гигантских мыльных пузырей, выступление танцевальных групп. Развлекать гостей будут и забавными научными опытами. Кроме того, на празднике сыграют выбранные кавер-бэнды. Родители просят добавить и красочности – будут фейерверки.

Лариса Маринченко:

Очень актуальны сейчас коктейль-бары, допустим. Естественно, безалкогольных напитков. Красивая подача. Фотобоксы, красивая встреча, классные аниматоры, зеркальные люди, зеркальные зайцы, фриковые ходулисты. Вау-эффект. Фейерверк – тоже удовольствие не из дешевых. Естественно, этим занимаются специализированные компании, у которых есть все разрешающие документы. Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Во сколько обойдется родителям шоу-программа?

Лариса Маринченко:

От самого маленького: это порядка 300 рублей. Если мы говорим о полном комплексе не только шоу-номеров, то фотосъемка и видеосъемка не только выпускного, но и последнего звонка. И, как говорится, выше. Плюс питание: от 40 рублей до 60 рублей такая разбежка на человека. И сколько в итоге стоит выпускной?

Пришло время подвести финансовые итоги. С учетом всех расходов выпускные обойдутся от 600 рублей до 1000 – это вариант оптима. Если речь о люксе, и того больше. Ольга Хацкевич:

И не шикарно, и не скромно, чтобы это было красивым и запоминающимся.

Нина Козырева:

Все для тебя, любой каприз.