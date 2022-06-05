Эта схема выгодная и минимизированная. Сотрудник ДФР рассказал о популярном способе оплаты труда в конвертах

Новости Беларуси. Серые финансовые схемы. Чего теперь может стоить зарплата в конверте? Спойлер – работодателю это может обернуться конкретным сроком, а наемник может остаться без пенсионного пособия. Кто на «конвертные» дела штампует марку законного ответа и как таким аферам не дают ходу?

Фирма по изготовлению окон и дверей ПВХ. Несколько лет почти 50 работников за отработанное время получали от нанимателя конверты. Неуплаченный налог – 50 000 рублей. Еще 135 – обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты. Это один из видов конвертных мошеннических схем, когда небольшие фирмы – строительные, общественного питания или мелкие торговцы – выдают заработок сразу наличными на руки, а некоторые выбирают другой путь, более ухищренный – через регистрацию фиктивных ИП.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

На ИП переводятся денежные средства, а в последующем уплачиваются меньшие суммы этому же человеку. Но если эти денежные средства переводились бы ему по трудовому договору, то, соответственно, было бы больше уплачено в Фонд социальной защиты населения взносов и подоходного налога. На ИП минимальный налог, поэтому эта схема, скажем так, более выгодная и минимизированная.

Конвертная форма оплаты труда. Грешит ею в основном мелкий и средний бизнес – это предприятия розничной и оптовой торговли, сферы услуг и обрабатывающих производств, строительство, организации по операциям с недвижимым имуществом, аренде.