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Эта схема выгодная и минимизированная. Сотрудник ДФР рассказал о популярном способе оплаты труда в конвертах

05 июня 2022 18:06
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Новости Беларуси. Серые финансовые схемы. Чего теперь может стоить зарплата в конверте? Спойлер – работодателю это может обернуться конкретным сроком, а наемник может остаться без пенсионного пособия. Кто на «конвертные» дела штампует марку законного ответа и как таким аферам не дают ходу?  

Эта схема выгодная и минимизированная. Сотрудник ДФР рассказал о популярном способе оплаты труда в конвертах-1

Фирма по изготовлению окон и дверей ПВХ. Несколько лет почти 50 работников за отработанное время получали от нанимателя конверты. Неуплаченный налог – 50 000 рублей. Еще 135 – обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты. Это один из видов конвертных мошеннических схем, когда небольшие фирмы – строительные, общественного питания или мелкие торговцы – выдают заработок сразу наличными на руки, а некоторые выбирают другой путь, более ухищренный – через регистрацию фиктивных ИП.  

Эта схема выгодная и минимизированная. Сотрудник ДФР рассказал о популярном способе оплаты труда в конвертах-4

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:  
На ИП переводятся денежные средства, а в последующем уплачиваются меньшие суммы этому же человеку. Но если эти денежные средства переводились бы ему по трудовому договору, то, соответственно, было бы больше уплачено в Фонд социальной защиты населения взносов и подоходного налога. На ИП минимальный налог, поэтому эта схема, скажем так, более выгодная и минимизированная.  

Конвертная форма оплаты труда. Грешит ею в основном мелкий и средний бизнес – это предприятия розничной и оптовой торговли, сферы услуг и обрабатывающих производств, строительство, организации по операциям с недвижимым имуществом, аренде.  

Эта схема выгодная и минимизированная. Сотрудник ДФР рассказал о популярном способе оплаты труда в конвертах-7

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:  
В прошлом году было установлено факта выплат заработной платы в конвертах более 800 работникам, а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов и обязательных отчислений в Фонд социальной защиты населения составил более 7,2 миллиона белорусских рублей.  

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Александра Качан # Юрий Кардымон # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

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