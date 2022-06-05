«Ущерб государству – 2,5 миллиона рублей». Самое громкое дело о серых финансовых схемах 2021 года
Новости Беларуси. Серые финансовые схемы. Чего теперь может стоить зарплата в конверте? Спойлер – работодателю это может обернуться конкретным сроком, а наемник может остаться без пенсионного пособия. Кто на «конвертные» дела штампует марку законного ответа и как таким аферам не дают ходу?
Пожалуй, самое громкое дело 2021 года. Оперативникам органов финансовых расследований удалось вывести из теневого оборота миллионы. Минская фирма по производству в полиграфии. Работников принудили зарегистрироваться в качестве ИП и заработные средства переводили как предпринимателям за якобы выполненные услуги. По такой схеме выплачено почти 10 миллионов. Ни о каких обязательных страховых взносах и подоходном налоге и речи не шло. Ущерб государству – 2,5 миллиона рублей.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
Основную и большую часть заработной платы они получали как индивидуальные предприниматели по гражданско-правовым договорам, а уже как работники предприятия получали минимальную заработную плату в пределах 500 белорусских рублей. Данное обстоятельство позволило им не исчислять и не уплачивать в Фонд социальной защиты населения обязательных страховых взносов, а также подоходного налога в бюджет предусмотренного законом размера. Всего в данную преступную схему было вовлечено 23 работника предприятия.
Игорь Ильющеня, следователь по особо важным делам главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Должностные лица организации свою вину в инкриминируемой им деятельности наряду со своими работниками признали в полном объеме. Возместили причиненный государству ущерб в виде подоходного налога и отчислений в Фонд социальной защиты населения и раскаялись в содеянном.
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