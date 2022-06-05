«Ущерб государству – 2,5 миллиона рублей». Самое громкое дело о серых финансовых схемах 2021 года

Новости Беларуси. Серые финансовые схемы. Чего теперь может стоить зарплата в конверте? Спойлер – работодателю это может обернуться конкретным сроком, а наемник может остаться без пенсионного пособия. Кто на «конвертные» дела штампует марку законного ответа и как таким аферам не дают ходу?

Пожалуй, самое громкое дело 2021 года. Оперативникам органов финансовых расследований удалось вывести из теневого оборота миллионы. Минская фирма по производству в полиграфии. Работников принудили зарегистрироваться в качестве ИП и заработные средства переводили как предпринимателям за якобы выполненные услуги. По такой схеме выплачено почти 10 миллионов. Ни о каких обязательных страховых взносах и подоходном налоге и речи не шло. Ущерб государству – 2,5 миллиона рублей.