Зарплата на Любанском ГОК будет гораздо выше средней по Минской области – Кушнаренко

Первый 23 мая посетил стройку номер один. Именно такой статус теперь у горно-обогатительного комплекса в Любанском районе – самого масштабного инвестиционного проекта в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его стоимость порядка 2 миллиардов долларов. Глава государства высоко оценил перспективы ГОК, сравнив его с атомной станцией в Островце. К концу года все работы должны быть завершены. Такую задачу поставил Президент.

По масштабу действительно очень похоже на БелАЭС. Впрочем, и по специфике работы. Здесь нужны высококлассные специалисты, а им в свою очередь нужны условия для жизни. В Островце с нуля создали город атомщиков. У Любани есть все шансы стать городом шахтеров.

Алексей Кушнаренко, новоиспеченный губернатор, за эту идею. Тем более, что таким образом есть шанс вернуть тех, кто сейчас ездит на работу в соседний город.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Вот средняя зарплата по Любанскому району – 2 000 рублей. Средняя зарплата по Минской области – 2 500 рублей. Здесь она гораздо выше. То есть мы понимаем, что с помощью и с вводом этого объекта, это позволит сюда привлечь высококвалифицированные кадры, которые будут получать достаточно высокую достойную заработную плату, что будет способствовать повышению качества и уровня жизни местных жителей.

Ведь еще что получается? Наш анализ показывает, что порядка 500 жителей Любани и Любинского района на сегодня работает в других регионах. И когда мы создадим здесь новые рабочие места, достойные, с соответствующим уровнем заработной платы, мы понимаем, что эти люди вернутся на родину.

Тем более, что здесь пересекаются те или иные профессии. Например, сегодня люди здесь работают в Солигорске на калийном комбинате. При аналогичном производстве здесь они просто вернутся домой.

Читайте также:

Президент сравнил строительство ГОК в Любани с постройкой БелАЭС: в этом году закончим эту эпопею

Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений

Лукашенко: губернатор приятно удивил, не узнаю Любанский район – Европа отдыхает