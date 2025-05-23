Президент сравнил строительство ГОК в Любани с постройкой БелАЭС: в этом году закончим эту эпопею
Первый 23 мая посетил стройку номер один. Именно такой статус теперь у горно-обогатительного комплекса в Любанском районе – самого масштабного инвестиционного проекта в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его стоимость порядка 2 миллиардов долларов. Глава государства высоко оценил перспективы ГОК, сравнив его с атомной станцией в Островце. К концу года все работы должны быть завершены. Такую задачу поставил Президент.
К углубленной переработке вернутся чуть позже. Пока же о неизбежном – об отходах, которые образуются от добычи ископаемого. Из всего объема руды их 75 %. От того так быстро растут терриконы – соляные горы. Это красиво, но мало полезно. Чтобы их не было, отходы нужно или растворить в море, или обратно заложить в рудники. Ни тот, ни другой вариант для Беларуси не может быть рабочим. Если, конечно, мы не обзаведемся морем. Поэтому нужно искать третий и, желательно, максимально полезный для нашей экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо принять какое-то решение по этому вопросу.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы два года работали с Академией наук. Я тоже пытался…
– Ну и что?
– Ничего. Пока.
– Значит, надо думать, что делать. Или мы дороги будем отсыпать или еще что.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы отсыпаем дороги, но это слишком мало.
Александр Лукашенко:
Надо думать, что мы будем делать с этими отходами. Обязательно. А то мне говорят: там и редкоземельные материалы, и металлы, и прочее. Но если они там есть, давайте смотреть, эффективно это или нет – добыча их из этого песка.
К слову, об эффективности. Темпы строительства горно-обогатительного комбината с начала года увеличили в три раза, многие процессы запараллелили. Так, и руду добывают, и строят, и озеленяют, чтобы проект проектов сразу обрел окончательные очертания.
Александр Лукашенко:
Значит, тебе осталось работы здесь, на фабрике, завершить?
Иван Головатый, первый заместитель директора горно-обогатительного комбината:
По руднику, почему также мы сейчас линию «Б» продвигаем чуть вперед. Она позволяет перерабатывать 15 тысяч тонн руды в сутки. На сегодняшний момент, с учетом развития горных работ, так как нельзя одновременно развить, мы развиваем лава первая – в июне будет введена в эксплуатацию. Далее – август, октябрь и декабрь – и уже к концу года будет то количество руды для обеспечения двух линий рудой, чтобы производить продукт.
Александр Лукашенко:
То есть к Новому году мы уже с тобой можем не только кнопку нажать, но и шампанское выпить?
Иван Головатый:
Так точно.
Александр Лукашенко:
Но за твой счет! Сравнить эту стройку можно с атомной станцией. Конечно, атомная станция посложнее, не все мы там умеем делать, уже сейчас научились, а это собственными руками. В общем, солидная стройка. Я почему об этом говорю? Потому что Алена Сырова с другими все у меня спрашивают: а следующая какая будет, а следующая? Вот, вы даже не заметили, что мы когда-то начали, и вот в этом году мы закончим эту эпопею, это строительство. Очень сложно было, введены были санкции.
Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений.