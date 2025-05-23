Президент сравнил строительство ГОК в Любани с постройкой БелАЭС: в этом году закончим эту эпопею

Первый 23 мая посетил стройку номер один. Именно такой статус теперь у горно-обогатительного комплекса в Любанском районе – самого масштабного инвестиционного проекта в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его стоимость порядка 2 миллиардов долларов. Глава государства высоко оценил перспективы ГОК, сравнив его с атомной станцией в Островце. К концу года все работы должны быть завершены. Такую задачу поставил Президент.

К углубленной переработке вернутся чуть позже. Пока же о неизбежном – об отходах, которые образуются от добычи ископаемого. Из всего объема руды их 75 %. От того так быстро растут терриконы – соляные горы. Это красиво, но мало полезно. Чтобы их не было, отходы нужно или растворить в море, или обратно заложить в рудники. Ни тот, ни другой вариант для Беларуси не может быть рабочим. Если, конечно, мы не обзаведемся морем. Поэтому нужно искать третий и, желательно, максимально полезный для нашей экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо принять какое-то решение по этому вопросу. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы два года работали с Академией наук. Я тоже пытался…

– Ну и что?

– Ничего. Пока.

– Значит, надо думать, что делать. Или мы дороги будем отсыпать или еще что. Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы отсыпаем дороги, но это слишком мало. Александр Лукашенко:

Надо думать, что мы будем делать с этими отходами. Обязательно. А то мне говорят: там и редкоземельные материалы, и металлы, и прочее. Но если они там есть, давайте смотреть, эффективно это или нет – добыча их из этого песка.

К слову, об эффективности. Темпы строительства горно-обогатительного комбината с начала года увеличили в три раза, многие процессы запараллелили. Так, и руду добывают, и строят, и озеленяют, чтобы проект проектов сразу обрел окончательные очертания. Александр Лукашенко:

Значит, тебе осталось работы здесь, на фабрике, завершить?