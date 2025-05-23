Лукашенко: губернатор приятно удивил, не узнаю Любанский район – Европа отдыхает

Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко во время выездного совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его строительство началось в 2016 году на базе Старобинского месторождения калийных солей. Президенту подробно доложили о проделанной работе по возведению предприятия.

Президент подчеркнул важность социально-экономического развития Любанского района и самого города Любань, обратив внимание на необходимость возведения современного жилья и социальной инфраструктуры по аналогии с Островцом.