Лукашенко: губернатор приятно удивил, не узнаю Любанский район – Европа отдыхает

Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко во время выездного совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его строительство началось в 2016 году на базе Старобинского месторождения калийных солей. Президенту подробно доложили о проделанной работе по возведению предприятия.
Президент подчеркнул важность социально-экономического развития Любанского района и самого города Любань, обратив внимание на необходимость возведения современного жилья и социальной инфраструктуры по аналогии с Островцом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любань должна быть сродни Островцу и Солигорску. Это должен быть Любань – город-шахтер. Мы там должны строить и социальную инфраструктуру, жилье и так далее, и тому подобное. От этого, Алексей, мы не отступаем. Поэтому школы, то, что он мне там писал, поликлиники, детские садики и прочее – пока без излишеств. Надо людям дать где жить, и жилье по инвестиционной программе мы сюда переориентируем. Под тебя, под этот объект. Здесь все должно быть идеально.
Журналистам скажу, что меня губернатор сегодня удивил. Приятно удивил! Я в окно смотрю, изучаю. Не узнаю Любанский район, Солигорский, Слуцкий, но они всегда были неплохими. Но я вообще не узнаю. Европа отдыхает. Даже Турчин, если бы приехал, я знаю, что он скажет. Он скажет, что это при мне было заложено. Молодец, сделано здорово. Поля обработаны, каналы очищаются. Пока идет все нормально, хорошо идет. Только Любань не надо забрасывать.