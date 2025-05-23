Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений

Первый сегодня посетил стройку номер один. Именно такой статус теперь у горно-обогатительного комплекса в Любанском районе – самого масштабного инвестиционного проекта в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его стоимость порядка 2 миллиардов долларов. Глава государства высоко оценил перспективы ГОК, сравнив его с атомной станцией в Островце. К концу года все работы должны быть завершены. Такую задачу поставил Президент. Строили объект инновационным способом. Во-первых, отказались от взрыва горных пород. Вместо традиционного бурения грунт искусственно заморозили. Как это происходило? На глубине 30 метров установили специальное оборудование и пробурили 86 замораживающих скважин. 8 месяцев на глубине 156 метров циркулировал специальный хладагент, создавая эффект кондиционера или холодильника. Задача – опустить температуру грунтов до -35 градусов. Таким образом специалисты получили так называемое ледопородное ограждение, которое обеспечивает полную защиту от проникновения воды в шахту и безопасные условия горно-строительных работ. Во-вторых, здесь же впервые применили уникальную для всей Европы технологию – проходку механизированным способом. Огромную работу взвалили на свои плечи две нехрупкие дамы «Ульяна» и «Ольга» – стволопроходческие машины, имена которым подбирали воспитанники Любанского детского дома. Это очень трогательно. Лукашенко о ГОК: сегодня технологии выросли, появились новые – надо развиваться и углубляться.

Буры на строительстве горно-обогатительного комбината родственницы нашей «Алеси», которая прокладывает метро в Минске. По своему масштабу это предприятие по производству калийных удобрений в Любани будет вторым в стране. Запланированные мощности – не менее 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Посещая объект, Президент подчеркнул важность социально-экономического развития Любанского района и самого города Любань, обратив внимание на необходимость возведения современного жилья и социальной инфраструктуры. О городе, который стоит на пороге больших перемен и готовится к статусу второй шахтерской столицы Беларуси – Алена Сырова.

Калийный долгострой – так еще пару лет назад именовали эту локацию в окрестностях Любани. Отчасти справедливо: все же третье предприятие в Беларуси по добыче калия и производству калийных удобрений после Солигорска и Петрикова на базе Старобинского месторождения начали строить еще в 2017-м. Сначала с помощью одних, позже – вопреки другим. Но как бы ни было, на сегодня на предприятии ведется добыча калийной руды и практически завершен монтаж технологического оборудования линии «Б» обогатительной фабрики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, Иван Иванович, что ты построил, а что оставил? Президенту об успехах докладывал Иван Головатый. Экс-глава «Беларуськалия» как никто погружен в нюансы возведения таких объектов. Петриковский ГОК строили сами быстро и эффективно, справляются и здесь. Когда производство выйдет на проектную мощность, а для этого нужен минимум год работы, здесь смогут выпускать почти 2 миллиона тонн хлорида калия. Строительство уже на финишной прямой.

Иван Головатый, первый заместитель директора горно-обогатительного комбината:

Здесь будут производиться высококачественные калийные удобрения Они имеют белый цвет, вообще калийные розовые и белые. Эти белые, они до 98 %. Александр Лукашенко:

В Солигорске у тебя были красные? Иван Головатый:

В Солигорске 75 % красные, 25 % – белые. Александр Лукашенко:

Здесь только белые? Иван Головатый:

Только белые, да. При этом белые – это востребованный продукт. В основном, потребление идет на Китай. Берут для химических производств, для переработки. Поэтому здесь предусматривается при реализации проекта до двух миллионов белого продукта.

Именно поэтому решили не строить линии грануляции удобрений. Попросту не тратить деньги впустую. Дело в том, что белый калий китайцы используют в растворенном виде. Поднебесная и станет главным импортером наших солей.