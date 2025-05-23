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Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений

23 мая 2025 16:36
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Первый сегодня посетил стройку номер один. Именно такой статус теперь у горно-обогатительного комплекса в Любанском районе – самого масштабного инвестиционного проекта в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его стоимость порядка 2 миллиардов долларов. Глава государства высоко оценил перспективы ГОК, сравнив его с атомной станцией в Островце. К концу года все работы должны быть завершены. Такую задачу поставил Президент.

Строили объект инновационным способом. Во-первых, отказались от взрыва горных пород. Вместо традиционного бурения грунт искусственно заморозили. Как это происходило? На глубине 30 метров установили специальное оборудование и пробурили 86 замораживающих скважин. 8 месяцев на глубине 156 метров циркулировал специальный хладагент, создавая эффект кондиционера или холодильника. Задача – опустить температуру грунтов до -35 градусов. Таким образом специалисты получили так называемое ледопородное ограждение, которое обеспечивает полную защиту от проникновения воды в шахту и безопасные условия горно-строительных работ.

Во-вторых, здесь же впервые применили уникальную для всей Европы технологию – проходку механизированным способом. Огромную работу взвалили на свои плечи две нехрупкие дамы «Ульяна» и «Ольга» – стволопроходческие машины, имена которым подбирали воспитанники Любанского детского дома. Это очень трогательно.

Лукашенко о ГОК: сегодня технологии выросли, появились новые – надо развиваться и углубляться.

Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений-2

Буры на строительстве горно-обогатительного комбината родственницы нашей «Алеси», которая прокладывает метро в Минске. По своему масштабу это предприятие по производству калийных удобрений в Любани будет вторым в стране. Запланированные мощности – не менее 2 миллионов тонн хлорида калия в год.

Посещая объект, Президент подчеркнул важность социально-экономического развития Любанского района и самого города Любань, обратив внимание на необходимость возведения современного жилья и социальной инфраструктуры.

О городе, который стоит на пороге больших перемен и готовится к статусу второй шахтерской столицы Беларуси – Алена Сырова.

Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений-4

Калийный долгострой – так еще пару лет назад именовали эту локацию в окрестностях Любани. Отчасти справедливо: все же третье предприятие в Беларуси по добыче калия и производству калийных удобрений после Солигорска и Петрикова на базе Старобинского месторождения начали строить еще в 2017-м. Сначала с помощью одних, позже – вопреки другим. Но как бы ни было, на сегодня на предприятии ведется добыча калийной руды и практически завершен монтаж технологического оборудования линии «Б» обогатительной фабрики.

Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, Иван Иванович, что ты построил, а что оставил?

Президенту об успехах докладывал Иван Головатый. Экс-глава «Беларуськалия» как никто погружен в нюансы возведения таких объектов. Петриковский ГОК строили сами быстро и эффективно, справляются и здесь. Когда производство выйдет на проектную мощность, а для этого нужен минимум год работы, здесь смогут выпускать почти 2 миллиона тонн хлорида калия. Строительство уже на финишной прямой.

Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений-8

Иван Головатый, первый заместитель директора горно-обогатительного комбината:
Здесь будут производиться высококачественные калийные удобрения Они имеют белый цвет, вообще калийные розовые и белые. Эти белые, они до 98 %.

Александр Лукашенко:
В Солигорске у тебя были красные?

Иван Головатый:
В Солигорске 75 % красные, 25 % – белые. 

Александр Лукашенко:
Здесь только белые? 

Иван Головатый:
Только белые, да. При этом белые – это востребованный продукт. В основном, потребление идет на Китай. Берут для химических производств, для переработки. Поэтому здесь предусматривается при реализации проекта до двух миллионов белого продукта.

Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений-10

Именно поэтому решили не строить линии грануляции удобрений. Попросту не тратить деньги впустую. Дело в том, что белый калий китайцы используют в растворенном виде. Поднебесная и станет главным импортером наших солей.

Лукашенко доложили, кто будет главным покупателем любанских калийных удобрений-12

Александр Лукашенко:
То есть китайцы белый заберут полностью? Это им надо.

Иван Головатый:
Да. Сегодня белый продукт имеет ограничения не только по производству в Беларуси, но имеет по всем производителями. И занимает не более 25 % от производства как в России, так и в мировом масштабе.

Александр Лукашенко:
То есть белый калий очень востребован на рынках и проблем не будет с его реализацией. 

Иван Головатый:
Его берут на производство других удобрений, поэтому также мы сейчас рассматриваем возможность переработки получаемых калийных удобрений и возможность строительства дополнительного производства. Как, например, нитрат калия, сульфат калия, чтобы также получать добавленную стоимость.

Александр Лукашенко:
Я только хотел сказать, что если как-то в чем-то мы можем углубляться, надо продолжать строиться. Строишь ты для фасовки цех? Если это востребовано, надо делать.

Иван Головатый:
Потому что сегодня при логистических сложностях, которые есть, контейнерные перевозки занимают основное место, поэтому это важная задача, поэтому цех фасовки для затарки контейнеров.

Александр Лукашенко:
Если начали это делать, надо делать все. Все, что нам нужно, нужно это делать.

Лукашенко: губернатор приятно удивил, не узнаю Любанский район – Европа отдыхает.

# Рабочая поездка Президента # Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # Иван Головатый # Алена Сырова

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