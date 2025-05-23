На MILEX-2025 свою продукцию и новейшие разработки презентуют представители шести государств

Союзное государство берет курс на «новую высоту» в вопросах обороны. Совместное производство легкого тактического самолета Су-75 Checkmate планируют наладить Беларусь и Россия. Он сможет выполнять самые разные задачи – установления господства в воздухе и поддержки войск до ведения тактической радиолокационной разведки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление сегодня прозвучало на полях международного форума MILEX-2025. Сегодня – третий день работы экспозиции. 12-я международная выставка вооружений запомнится количеством разработок – в этом году рекорд. В «БелЭкспо» представлено свыше 750 экспонатов – от средств радиолокационной борьбы и дронов до новейшей экипировки и вооружения. Достижения отечественного военпрома презентуют порядка сотни предприятий. Некоторые – впервые.
Беларусь и Россия наладят совместное производство легкого тактического самолета Су-75 Checkmate.
Ожидается, что MILEX-2025 посетят представители более 50 официальных делегаций из почти трех десятков стран. Свою продукцию и новейшие разработки презентуют представители 6 государств – России, Индии, Пакистана, Китая и не только.
Егор Степанок, эксперт группы компаний «Калашников» (Россия):
Мы производим снаряжение, экипировку – от сезонных комплектов обмундирования до модульных бронежилетов и шлемов, средств бронезащиты. Соответственно, здесь на манекене представлена модульная разгрузочная система в комплектации «Корсет Плюс» с модулями дополнительной бронезащиты. Нужна максимальная защищенность – устанавливается множество модулей бронезащиты. Нужен более облегченный вариант для рейдовых операций, маршевых каких-то задач – модули переконструируются, собирается более облегченная версия жилета, тем самым адаптируется под непосредственно вызовы и требования пользователя.
Масштабный форум – это не только выставочное пространство. «Милекс» стал площадкой для международного диалога: в программе многочисленные двусторонние встречи, форумы и переговоры. Перспективы военно-технического сотрудничества белорусская делегация обсудила с представителями Анголы, Кыргызстана, Ганы и других стран.