На MILEX-2025 свою продукцию и новейшие разработки презентуют представители шести государств

Союзное государство берет курс на «новую высоту» в вопросах обороны. Совместное производство легкого тактического самолета Су-75 Checkmate планируют наладить Беларусь и Россия. Он сможет выполнять самые разные задачи – установления господства в воздухе и поддержки войск до ведения тактической радиолокационной разведки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сегодня прозвучало на полях международного форума MILEX-2025. Сегодня – третий день работы экспозиции. 12-я международная выставка вооружений запомнится количеством разработок – в этом году рекорд. В «БелЭкспо» представлено свыше 750 экспонатов – от средств радиолокационной борьбы и дронов до новейшей экипировки и вооружения. Достижения отечественного военпрома презентуют порядка сотни предприятий. Некоторые – впервые.

Беларусь и Россия наладят совместное производство легкого тактического самолета Су-75 Checkmate.

Ожидается, что MILEX-2025 посетят представители более 50 официальных делегаций из почти трех десятков стран. Свою продукцию и новейшие разработки презентуют представители 6 государств – России, Индии, Пакистана, Китая и не только.