Наталья Эйсмонт прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной

Роль нашей страны в обмене пленными между Москвой и Киевом, который проходит на границе Беларуси и Украины, обозначила пресс-секретарь Президента. Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Беларусь никогда не была и не будет посредником ни в каких процессах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все обмены военнопленными и погибшими между Россией и Украиной ранее обеспечивались и осуществлялись на территории Беларуси. С согласия руководства России и Украины. Обеспечим и в этот раз», – отметила Наталья Эйсмонт.

Сегодня, 23 мая, состоялся первый этап самого крупного обмена военнопленными между Россией и Украиной. 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию. Киеву переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских. Процесс проходит поэтапно. Ожидается, что полностью обмен завершится 25 мая.

Напомним, договоренность об освобождении военнослужащих по формуле «1000 на 1000» была достигнута на прямых переговорах сторон в Стамбуле. Они прошли 16 мая, впервые после трехлетнего перерыва. Уже ведется подготовка к следующему раунду. Хотя стороны пока не обозначили дату и место предполагаемой встречи, ожидается, что она состоится в ближайшее время. Сейчас Москва усиленно работает над меморандумом, в котором, как ожидается, будут отражены некие предварительные позиции, которых обе страны должны будут достичь при подготовке текста мирного договора.