Лучше – больше? Вот сколько должно быть молодых специалистов в медучреждениях, чтобы работа не встала

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорили здесь о том, что в какой-то момент амбициозному врачу становится мало пространства в небольшой клинике, он стремится дальше-дальше-дальше. Венец – это, наверное, РНПЦ. Наши центры, в которых там и возможности, и оснащение, и работать рядом со светилами рука об руку. Виктор Сергеевич, у вас молодежи много в центре, молодых врачей?

Виктор Аносов, заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии:

У нас достаточно много молодых врачей – более 20 % в коллективе. И мало того, в этом году мы примем на первое рабочее место более 13 врачей-интернов, которые окончили медицинский университет и придут к нам на первый год своей медицинской деятельности как врач-интерн.

Алена Сырова:

Вы довольны уровнем подготовки, насколько такие кадры могут быть вам полезны?

Виктор Аносов:

Мы довольны этим уровнем и уровнем специалистов, которые уходят из стен университетов, и объемом практико-ориентированности, который сейчас реализуется в стенах медуниверситетов. Вы все слышали про университетские клиники, которые внедряются с 2018 года уже. Поэтому значительные изменения произошли за пятилетку, если взглянуть на пять лет назад. Поэтому качество специалистов и их практические навыки возросли на порядок.

Алена Сырова:

Ольга Ивановна, вы как, согласны с коллегой или нет? Потому что, когда вы говорили о молодых анестезиологах и том, что 60 % бригады – это молодые специалисты, немножечко такая доля опасения. Понятно, что все приходит с опытом, но?