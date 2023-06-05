«Получался такой дисбаланс». Какие нарушения КГК выявил в медучреждениях?

Алена Сырова, СТВ: Если мониторинговая группа была собрана в начале года, то и прокуратура, и Комитет госконтроля работают по этим вопросам постоянно. Юлия Владимировна, наверняка же до этого совещания вы периодически какие-то срезы проводите и проводили? Почему сложилась такая тенденция, что отдельные вопросы не решались? Вы же наверняка перепроверяли.

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу « По существу ».

Юлия Авхукова, начальник главного управления бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:

Безусловно, ежегодно практически мы докладывали главе государства в соответствии с его поручениями о положении дел в здравоохранении. Мы смотрим на экономику здравоохранения. То есть это эффективность использования бюджетных денег. Соответственно, когда покупается новое оборудование, оно должно быть вовремя установлено, введено в эксплуатацию и как можно больше пациентов чтобы через него проходило. Закупка лекарственных средств. И, наверное, это уже накопившееся. Была информация, что ежегодно не выполняется в полном объеме. Были в учреждениях факты…

Например, Минская областная клиническая больница. С 2019 года – 2,5 года – знали, что к ним поступит долгожданный ангиограф. К моменту поступления помещения не были готовы. Витебск, например, и Бобруйск: у них из высокотехнологичного оборудования по три единицы специфического у каждого. По две единицы одновременно выходили из строя. То есть отсутствовал какой-то резерв запасных частей. Вопрос организации работы. Или вот в Брестской области тоже. Те учреждения, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием, – пациенты вовремя получают помощь. Все остальные – по три талона на район. То есть получался такой дисбаланс. И, конечно, это требовало каких-то системных решений.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, вы, когда проводите проверку, скорее всего, вы в резюмирующей части пишете предложения? Как они звучат? С точки зрения как чиновника, так и обычного человека, которому тоже, как Президент говорил, придется в будущем обратиться к врачам.

Юлия Авхукова:

Все правильно. Проводим горячую линию, чувствуем болевые точки, от населения сигналы. И предложения вносили там, где необходимо сконцентрировать усилия.

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