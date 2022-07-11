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«Дело Кузнечиков». В МИД Беларуси вызвали посла Швеции

11 июля 2022 17:29
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МИД Беларуси вручил ноту протеста послу Швеции Кристине Юханнессон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной тому стало укрывательство шведской дипмиссией Виталия и Владислава Кузнечиков. Отец и сын находятся в розыске и обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

«Дело Кузнечиков». В МИД Беларуси вызвали посла Швеции-1

В сентябре 2020-го мужчины стали участниками незаконной акции протеста в Витебске. Скрываясь от правоохранителей, они приехали в Минск, где перепрыгнули через забор посольства Швеции и попросили политического убежища. В итоге там они провели два года, а позже дипломаты королевства вывезли белорусов в Латвию. В белорусском МИД уже приняли ответные исчерпывающие меры в отношении шведского посольства и его сотрудников в ответ на недружественные шаги официального Стокгольма.

# Международная политика # общество # Кристина Юханнессон # Владислав Кузнечик # Виталий Кузнечик # Фотофакт

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