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Хедлайнеры – Хор духовенства из Петербурга. Как прошёл фестиваль христианского искусства в Несвиже?

11 июля 2022 17:37
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Новости Беларуси. Завершился международный фестиваль христианского искусства «Несвиж Христов приглашает», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хедлайнеры – Хор духовенства из Петербурга. Как прошёл фестиваль христианского искусства в Несвиже?-1

Мероприятие приурочено к 1030-летию Православия на белорусских землях. Верующие из Беларуси и России смогли узнать больше об иконографии напрестольного Креста святой Евфросинии Полоцкой. Лекцию провел ювелир Олег Ермолович. Вечером гостей праздника ждал концерт духовной музыки. Хедлайнерами стали гости из России – Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии.

Хедлайнеры – Хор духовенства из Петербурга. Как прошёл фестиваль христианского искусства в Несвиже?-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Важным нам показалось это место, замок в Несвиже, именно для проведения концерта, посвященного такой знаменательной дате. А главное, чтобы людям дать концерт духовных песнопений, хоровых, которые свидетельствуют о хоровой традиции нашего народа. Она свидетельствует о богатстве нашего народа, богатстве духовной культуры.

Хедлайнеры – Хор духовенства из Петербурга. Как прошёл фестиваль христианского искусства в Несвиже?-7

Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии – один из старейших церковных певческих коллективов страны-соседки. Он ведет не только богослужебную, но и концертную деятельность: выступает на сцене Мариинского театра и Академической капеллы.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Олег Ермолович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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