Хедлайнеры – Хор духовенства из Петербурга. Как прошёл фестиваль христианского искусства в Несвиже?

Новости Беларуси. Завершился международный фестиваль христианского искусства «Несвиж Христов приглашает», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие приурочено к 1030-летию Православия на белорусских землях. Верующие из Беларуси и России смогли узнать больше об иконографии напрестольного Креста святой Евфросинии Полоцкой. Лекцию провел ювелир Олег Ермолович. Вечером гостей праздника ждал концерт духовной музыки. Хедлайнерами стали гости из России – Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Важным нам показалось это место, замок в Несвиже, именно для проведения концерта, посвященного такой знаменательной дате. А главное, чтобы людям дать концерт духовных песнопений, хоровых, которые свидетельствуют о хоровой традиции нашего народа. Она свидетельствует о богатстве нашего народа, богатстве духовной культуры.