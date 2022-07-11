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Песни Ваенги, салют. Почему вы точно будете жалеть, если пропустили праздник в Александрии в 2022-м?

11 июля 2022 17:27
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Новости Беларуси. Душевная атмосфера, чувство единства и порядка 70 тысяч гостей. Таким запомнится еще один масштабный фестиваль, но только уже на живописном берегу Днепра. Александрия в 13-й раз собрала друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песни Ваенги, салют. Почему вы точно будете жалеть, если пропустили праздник в Александрии в 2022-м?-1

Впервые фестиваль прошел в 2010-м. Идею собираться в таком большом, можно сказать, семейном кругу тогда поддержал глава государства. И с тех пор в фестивальные дни Президент и сам на малой родине. Этот год не стал исключением. На праздник в Александрию приезжают не только белорусы, гостями становятся и наши соседи. Желающих с каждым годом только больше, ведь организаторы предлагают широкую культурную программу: работу тематических подворий, торговых рядов, выставок-ярмарок. И, конечно, не обходится без концертной программы с участием белорусских артистов и приглашенных гостей.

Песни Ваенги, салют. Почему вы точно будете жалеть, если пропустили праздник в Александрии в 2022-м?-4

Песни Ваенги, салют. Почему вы точно будете жалеть, если пропустили праздник в Александрии в 2022-м?-6

Песни Ваенги, салют. Почему вы точно будете жалеть, если пропустили праздник в Александрии в 2022-м?-8

На главной сцене в этот раз выступили Алена Ланская, Руслан Алехно, Наталья Подольская, Елена Ваенга, Игорь Николаев. Завершил вечер красочный салют.

# Фестиваль # общество # Алёна Ланская # Руслан Алехно # Наталья Подольская # Елена Ваенга # Игорь Николаев # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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