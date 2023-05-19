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Запад красиво говорит об инклюзивности, но набросился на Талая за помощь детям Донбасса. Как отреагировал паралимпиец?

19 мая 2023 16:03
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Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Вы стали недавно объектом нападок коллективного Запада, который любит рассказывать о том, как они помогают инвалидам, об инклюзивности, как они говорят. И вся эта мировая свора на вас набросилась именно за помощь детям Донбасса. Вы представляете, какие это лицемерные мрази, которые любят рассказывать эти красивые слова, а на самом деле они готовы и убивать детей, и травить инвалидов, травить всех, кого можно травить, кроме своих педерастов.  

Запад красиво говорит об инклюзивности, но набросился на Талая за помощь детям Донбасса. Как отреагировал паралимпиец?-1

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:  
Мы знаем, кто они. Мы уже давно лишены иллюзий. Вспоминаем и ВОВ. Мы помним, как они истребляли наш народ, никого не стеснялись. И сегодня они пытаются, реабилитировавшись, как они считают, нам навязывать свою повестку, уничтожая Донбасс, уничтожая там наших людей. Готовят провокации и на наших границах – Польша, Прибалтика, Украина.  

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Талай # Фотофакт

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