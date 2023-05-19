Запад красиво говорит об инклюзивности, но набросился на Талая за помощь детям Донбасса. Как отреагировал паралимпиец?

Григорий Азаренок в эфире « Соловьев LIVE ».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы стали недавно объектом нападок коллективного Запада, который любит рассказывать о том, как они помогают инвалидам, об инклюзивности, как они говорят. И вся эта мировая свора на вас набросилась именно за помощь детям Донбасса. Вы представляете, какие это лицемерные мрази, которые любят рассказывать эти красивые слова, а на самом деле они готовы и убивать детей, и травить инвалидов, травить всех, кого можно травить, кроме своих педерастов.