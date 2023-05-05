«Хочется новых героев пронести в шествии памяти». Придыбайло едет в Минск

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Планирую завтра, в змагарский день траура. Я чисто случайно начал искать какое-то красивое время, дату, чтобы опубликовать те материалы, которые у меня залежались, потому что начал чистить компьютер. Понял, что близко что-то может быть. И чисто случайно дату 1000-дневного поражения, срыва масок и покровов – интересно какой-то материал сделать. Только сел, буквально пару дней потратил. Не знаю, надеюсь, получится интересно. Как минимум надеюсь, что некоторые лица, которые там будут опубликованы…

Мне, если честно, плевать. Те люди, которые принимали даже минимальное участие, у меня есть ролик. Одна из минских фирм закупила большое количество лазерных указок. Не таких, с которыми мы в школе баловались, а профессиональные, мощные указки. И они в своем офисе все это делали. Задержано было, насколько я помню, два человека. А остальные что делали? Остальные помогали, раскладывали это по рюкзакам, остальные пришли в какие-то места, раздавали провокаторам. Я думаю, что сейчас время такое, что лишний раз зайти в гости и посмотреть в глаза этим персонажам хотелось бы лично мне.

А так, конечно, 9 Мая – святой праздник. В Беларуси отмечают с абсолютно понятным для меня размахом. Будет шествие 9 Мая, накануне много разных мероприятий. Конечно, хочется тряхнуть стариной, посмотреть, потому что в Беларуси это проходит, надеюсь, спецслужбы это отработают, потому что о провокациях забывать не надо. В России уровень тревоги очень высокий, уровень опасности очень высокий, поэтому, понятное дело, парады довольно специфичны, «Бессмертный полк» отменен в большинстве городов, поэтому хотелось бы. Тем более есть новые герои. Не знаю, если удастся, я успею сделать завтра здесь, потому что не получилось. Либо в Минске. Хочется новых героев пронести в шествии памяти, которое будет в Минске. Это наша с тобой хорошая подруга Даша Дугина, которой уже более полугода нет с нами. Это и Владлен Татарский, которого я тоже знал, с которым мы общались. Не скажу, что дружили, но приятельствовали. Мне кажется, эти новые герои должны быть на шествии памяти.

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