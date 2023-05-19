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Сергей Клишевич: у музыкантов, инженеров в Украине одна проблема – выжить, нельзя довести Беларусь до такого

19 мая 2023 14:34
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Новости Беларуси. «Зачетный разговор» – диалоговое пространство, где не бывает закрытых тем. Профессионально и компетентно – о политике, «информационной стерильности», военной безопасности страны. Журналисты, политологи, депутаты в Бресте встретились с учащимися сразу нескольких учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разговор о важном в Брестском музыкальном колледже с творческой молодежью вел депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. Это занятие музыкальным точно не назовешь, но прошло оно как по нотам. Кто главные дирижеры мировой политики сегодня, почему в государстве, равно как в музыке, важна гармония и как защитить себя от «информационной какофонии»? А еще почему жизнь в социально ориентированном государстве сегодня – мировая привилегия, в чем реальная цена и ценность образования, военная служба и другие гарантии безопасности для Беларуси.  

Сергей Клишевич: у музыкантов, инженеров в Украине одна проблема – выжить, нельзя довести Беларусь до такого-1

Владимир Кот, учащийся Брестского государственного музыкального колледжа имени ГШирмы:
«Зачетный разговор» для меня это открытый разговор, где можно задавать вопросы и свободно общаться.

Сергей Клишевич: у музыкантов, инженеров в Украине одна проблема – выжить, нельзя довести Беларусь до такого-4

Вячеслав Романов, учащийся Брестского государственного музыкального колледжа имени г. Ширмы:
То, что мы музыканты, не означает, что мы не интересуемся политикой, делами государства. Это всегда интересно.

Сергей Клишевич: у музыкантов, инженеров в Украине одна проблема – выжить, нельзя довести Беларусь до такого-7

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня видим пример Украины, когда музыканты, инженеры, преподаватели, физики, химики – у них сегодня одна проблема выжить. Чтобы не довести нашу страну до такого состояния, нужно понимать, разбираться и участвовать в общественно-политических процессах, хотя бы немножко. Не на профессиональном уровне, но понимать, чтобы не стать жертвой большой геополитической разборки, которая развязалась в том числе и на нашей территории, сегодня Беларусь в эпицентре этой борьбы.

В Брестском государственном музыкальном колледже обучается около 200 будущих профессиональных музыкантов и композиторов. Учащиеся и преподаватели ежегодно становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов, а также стипендиатами Специального фонда Президента по социальной поддержке талантливой и одаренной молодежи.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Сергей Клишевич # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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