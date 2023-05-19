Новости Беларуси. «Зачетный разговор» – диалоговое пространство, где не бывает закрытых тем. Профессионально и компетентно – о политике, «информационной стерильности», военной безопасности страны. Журналисты, политологи, депутаты в Бресте встретились с учащимися сразу нескольких учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор о важном в Брестском музыкальном колледже с творческой молодежью вел депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. Это занятие музыкальным точно не назовешь, но прошло оно как по нотам. Кто главные дирижеры мировой политики сегодня, почему в государстве, равно как в музыке, важна гармония и как защитить себя от «информационной какофонии»? А еще почему жизнь в социально ориентированном государстве сегодня – мировая привилегия, в чем реальная цена и ценность образования, военная служба и другие гарантии безопасности для Беларуси.