Сергей Клишевич: у музыкантов, инженеров в Украине одна проблема – выжить, нельзя довести Беларусь до такого
Новости Беларуси. «Зачетный разговор» – диалоговое пространство, где не бывает закрытых тем. Профессионально и компетентно – о политике, «информационной стерильности», военной безопасности страны. Журналисты, политологи, депутаты в Бресте встретились с учащимися сразу нескольких учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор о важном в Брестском музыкальном колледже с творческой молодежью вел депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. Это занятие музыкальным точно не назовешь, но прошло оно как по нотам. Кто главные дирижеры мировой политики сегодня, почему в государстве, равно как в музыке, важна гармония и как защитить себя от «информационной какофонии»? А еще почему жизнь в социально ориентированном государстве сегодня – мировая привилегия, в чем реальная цена и ценность образования, военная служба и другие гарантии безопасности для Беларуси.
Владимир Кот, учащийся Брестского государственного музыкального колледжа имени Г. Ширмы:
«Зачетный разговор» для меня – это открытый разговор, где можно задавать вопросы и свободно общаться.
Вячеслав Романов, учащийся Брестского государственного музыкального колледжа имени г. Ширмы:
То, что мы музыканты, не означает, что мы не интересуемся политикой, делами государства. Это всегда интересно.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня видим пример Украины, когда музыканты, инженеры, преподаватели, физики, химики – у них сегодня одна проблема – выжить. Чтобы не довести нашу страну до такого состояния, нужно понимать, разбираться и участвовать в общественно-политических процессах, хотя бы немножко. Не на профессиональном уровне, но понимать, чтобы не стать жертвой большой геополитической разборки, которая развязалась в том числе и на нашей территории, сегодня Беларусь в эпицентре этой борьбы.
В Брестском государственном музыкальном колледже обучается около 200 будущих профессиональных музыкантов и композиторов. Учащиеся и преподаватели ежегодно становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов, а также стипендиатами Специального фонда Президента по социальной поддержке талантливой и одаренной молодежи.