Лучшего фельдшера скорой медпомощи выбрали в Минске. Как определили сильнейшего?

Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшего фельдшера. Ею стала Татьяна Петрушина. Она работает на 10-й подстанции скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В конкурсе состязались 11 человек. Это представители каждой подстанции минской скорой. Им необходимо было сдать теорию и практику. Конкурсанты показали навыки оказания первой помощи пациентам при падении с высоты, травме глаза и остановке артериального кровотечения. А в творческом испытании каждый участник представил видеоролик о себе и своей работе.

Владислав Вахитов, фельдшер выездной бригады скорой помощи подстанции № 4: Решил поучаствовать, потому что хотел проверить свои знания, навыки, показать, что умею, что могу. Подготовка к конкурсу была в несколько этапов. Первоначально у нас был отбор на наших подстанциях, выиграл я. Были теоретические вопросы, практические навыки.

Татьяна Матиюнас, фельдшер выездной бригады скорой помощи подстанции № 9: Наша подстанция нам очень на самом деле помогает. Старший врач и заведующая с нами занималась. Разбирали какие-либо вопросы ситуационные, задачи.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Пройти данный конкурс, это надо оперировать большими профессиональными знаниями и, конечно, практическим опытом. Потому что побеждают всегда сильнейшие, в том дело, мы и проводим этот конкурс, в городе Минске должны работать профессионалы своего дела.

Победители конкурса профмастерства «Минский мастер» будут отмечены в День города, где получат награду из рук мэра столицы.