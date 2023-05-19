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Лучшего фельдшера скорой медпомощи выбрали в Минске. Как определили сильнейшего?

19 мая 2023 15:26
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Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшего фельдшера. Ею стала Татьяна Петрушина. Она работает на 10-й подстанции скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Лучшего фельдшера скорой медпомощи выбрали в Минске. Как определили сильнейшего?-1

В конкурсе состязались 11 человек. Это представители каждой подстанции минской скорой. Им необходимо было сдать теорию и практику. Конкурсанты показали навыки оказания первой помощи пациентам при падении с высоты, травме глаза и остановке артериального кровотечения. А в творческом испытании каждый участник представил видеоролик о себе и своей работе.  

Лучшего фельдшера скорой медпомощи выбрали в Минске. Как определили сильнейшего?-4

Владислав Вахитов, фельдшер выездной бригады скорой помощи подстанции № 4:  
Решил поучаствовать, потому что хотел проверить свои знания, навыки, показать, что умею, что могу. Подготовка к конкурсу была в несколько этапов. Первоначально у нас был отбор на наших подстанциях, выиграл я. Были теоретические вопросы, практические навыки.  

Лучшего фельдшера скорой медпомощи выбрали в Минске. Как определили сильнейшего?-7

Татьяна Матиюнас, фельдшер выездной бригады скорой помощи подстанции № 9:  
Наша подстанция нам очень на самом деле помогает. Старший врач и заведующая с нами занималась. Разбирали какие-либо вопросы ситуационные, задачи.  

Лучшего фельдшера скорой медпомощи выбрали в Минске. Как определили сильнейшего?-10

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:  
Пройти данный конкурс, это надо оперировать большими профессиональными знаниями и, конечно, практическим опытом. Потому что побеждают всегда сильнейшие, в том дело, мы и проводим этот конкурс, в городе Минске должны работать профессионалы своего дела.  

Победители конкурса профмастерства «Минский мастер» будут отмечены в День города, где получат награду из рук мэра столицы.  

# Конкурс # общество # Георгий Будревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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