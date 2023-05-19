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Геннадий Болбатовский: в белорусских санаториях на летний период забронировано 90% мест

19 мая 2023 15:18
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Новости Беларуси. Санаторно-курортный комплекс Беларуси летом ожидает полная загрузка. В белорусских здравницах уже забронировано около 90 % мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Геннадий Болбатовский: в белорусских санаториях на летний период забронировано 90% мест-1

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:  
Почему оптимистический прогноз такой по загрузке на летний период? Для этого есть все основания, потому что на сегодняшний момент у нас уже забронировано в санаториях около 90 % мест. Итоги первого квартала позволяют говорить о том, что сохраняется и есть устойчивый спрос на данный вид услуг. Например, заполняемость в первом квартале 2023 года по санаториям увеличилась более чем на 6 % и средняя составила более 72 % по сравнению с первым кварталом прошлого года. Также увеличилась свободная реализация путевок на 17 %, то есть более 260 тысяч человек прошли лечение и оздоровление в наших здравницах.  

Средняя стоимость путевки в лагерь – 692 рубля. Сколько из этой суммы оплачивают родители? Подробности.  

# Туризм # общество # Геннадий Болбатовский # Фотофакт

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