Геннадий Болбатовский: в белорусских санаториях на летний период забронировано 90% мест

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Почему оптимистический прогноз такой по загрузке на летний период? Для этого есть все основания, потому что на сегодняшний момент у нас уже забронировано в санаториях около 90 % мест. Итоги первого квартала позволяют говорить о том, что сохраняется и есть устойчивый спрос на данный вид услуг. Например, заполняемость в первом квартале 2023 года по санаториям увеличилась более чем на 6 % и средняя составила более 72 % по сравнению с первым кварталом прошлого года. Также увеличилась свободная реализация путевок на 17 %, то есть более 260 тысяч человек прошли лечение и оздоровление в наших здравницах.

Средняя стоимость путевки в лагерь – 692 рубля. Сколько из этой суммы оплачивают родители? Подробности.