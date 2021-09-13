«Запад-2021». Стартовал второй этап совместных учений Беларуси и России

Новости Беларуси. 13 сентября начинается второй этап совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоит отработать управление группировками войск в ходе завершения разгрома противника и восстановление утраченного положения. Маневры проходят на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада. Об этом заявил 12 сентября Президент Беларуси во время награждения отличившихся военнослужащих.