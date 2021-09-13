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«Запад-2021». Стартовал второй этап совместных учений Беларуси и России

13 сентября 2021 06:49
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Новости Беларуси. 13 сентября начинается второй этап совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Запад-2021». Стартовал второй этап совместных учений Беларуси и России-1

Предстоит отработать управление группировками войск в ходе завершения разгрома противника и восстановление утраченного положения.

Маневры проходят на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада. Об этом заявил 12 сентября Президент Беларуси во время награждения отличившихся военнослужащих.

«Запад-2021». Стартовал второй этап совместных учений Беларуси и России-4

За их действиями Александр Лукашенко лично наблюдал на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами. Там была продемонстрирована высокая готовность армий Беларуси и России к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости. И, как подчеркнул Президент, мы готовы сделать все для мира в Отечестве и безопасности в регионе.

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«Запад-2021». Стартовал второй этап совместных учений Беларуси и России-7

Действия по боевой подготовке Вооруженных Сил союзников продолжатся на пяти полигонах, расположенных на территории нашей страны, и на девяти – в Российской Федерации и акватории Балтийского моря. Учение носит сугубо оборонительный характер и направлено прежде всего на демонстрацию прочных отношений двух стран. 13 сентября президент России Владимир Путин также познакомится с ходом учения. В Нижегородской области его ждут на полигоне Мулино.

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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