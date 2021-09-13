«Запад-2021». Стартовал второй этап совместных учений Беларуси и России

Новости Беларуси. 13 сентября начинается второй этап совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 сентября начинается второй этап совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоит отработать управление группировками войск в ходе завершения разгрома противника и восстановление утраченного положения.
Маневры проходят на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада. Об этом заявил 12 сентября Президент Беларуси во время награждения отличившихся военнослужащих.
За их действиями Александр Лукашенко лично наблюдал на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами. Там была продемонстрирована высокая готовность армий Беларуси и России к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости. И, как подчеркнул Президент, мы готовы сделать все для мира в Отечестве и безопасности в регионе.
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Действия по боевой подготовке Вооруженных Сил союзников продолжатся на пяти полигонах, расположенных на территории нашей страны, и на девяти – в Российской Федерации и акватории Балтийского моря. Учение носит сугубо оборонительный характер и направлено прежде всего на демонстрацию прочных отношений двух стран. 13 сентября президент России Владимир Путин также познакомится с ходом учения. В Нижегородской области его ждут на полигоне Мулино.