«Нашей медицине больше веры». За чем едут в Беларусь пациенты из других стран?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Я могу начать с последнего вопроса, потому что буквально сегодня у меня на приеме был пациент из Украины. Пока в условиях коронавируса основной контингент – это Россия, Украина. Так вот, он назвал главный критерий, на основании которого решил приехать в нашу страну, и этот критерий очень важный. Безусловно, важно оборудование, которое мы имеем, оно во многом на мировом уровне, где-то чуть меньше, где-то даже чуть лучше. Квалификация специалистов достаточно высокая. Но самое главное, может, вы удивитесь, а может и нет – нашей медицине больше веры у этих людей.

Очень многие пациенты приезжают сюда, потому что они верят, что здесь их не будут обманывать, не будут назначать лишнее обследование, чтобы выкачать из них деньги. Если их пролечат, расскажут правду о том, что было сделано. Им не будут делать ненужные манипуляции, операции. И это уже так называемое сарафанное радио. Мы, конечно, можем рекламировать наше оборудование и специалистов, но эта информация – то, что люди рассказывают друг другу, и это действительно так. Это очень важный фактор, доверие, которое есть у пациентов к центру, нашей медицине в целом. Это касается не только онкоцентра. Это трансплантология, детская онкология, травматология, кардиология. Доверие – это очень важный момент, который привлекает сюда зарубежных пациентов. Если говорить о нашем центре, до пандемии у нас в среднем приезжало около 2 000 человек ежегодно. А если говорить по финансам, в этом году чуть больше 2 миллионов долларов, даже 2,5 – это те деньги, которые мы сможем заработать. За счет пандемии, конечно, это снизилось.