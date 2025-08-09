В китайской провинции Ганьсу из-за наводнения погибли 10 человек

Китайские провинции уходят под воду. В Ганьсу – на севере страны – проливные дожди спровоцировали сход оползня. В результате природного катаклизма погибли 10 человек. Еще 33 числятся пропавшими без вести. В близлежащих районах также не обошлось без жертв. Люди покидают свои дома по всему региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате затопления отключилось электричество и телекоммуникационные услуги – более четырех тысяч человек лишились связи с внешним миром. Спасатели оказывают людям помощь в круглосуточном режиме. Тех, до кого могут добраться, перевозят в безопасные места на лодках, а в заблокированные районы пострадавшим доставляют продовольствие по воздуху. Разрушительные потоки сносят на своем пути машины, дома и деревья. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, эвакуации граждан.