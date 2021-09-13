Проехали 4500 км. Минская область принимает эстафету всебелорусского автопробега «Символ единства»

Новости Беларуси. Участников всебелорусского автомарафона «Символ единства» 12 сентября встречали в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади у участников 4,5 тысячи километров белорусских дорог и 90 районов. Напомним, стартовал проект 3 сентября от стен Брестской Крепости для того, чтобы сплотить всех белорусов в преддверии Дня народного единства. В маршруте остановки в самых знаковых местах каждого региона. Например, на Гомельской земле автоколонну приветствовали Хойники, Брагин, Лоев, Речица, Добруш и Ветка, Рогачев и Жлобин.

Анна Харута, участник автопробега:

Мы многое увидели, о многом даже не подозревали, а побывав во всех уголках страны увидели, как там живут люди, как они всей душой болеют за страну. Это не могло на нас не отразиться.