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Проехали 4500 км. Минская область принимает эстафету всебелорусского автопробега «Символ единства»

13 сентября 2021 06:34
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Новости Беларуси. Участников всебелорусского автомарафона «Символ единства» 12 сентября встречали в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Проехали 4500 км. Минская область принимает эстафету всебелорусского автопробега «Символ единства»-1

Позади у участников 4,5 тысячи километров белорусских дорог и 90 районов. Напомним, стартовал проект 3 сентября от стен Брестской Крепости для того, чтобы сплотить всех белорусов в преддверии Дня народного единства. В маршруте остановки в самых знаковых местах каждого региона. Например, на Гомельской земле автоколонну приветствовали Хойники, Брагин, Лоев, Речица, Добруш и Ветка, Рогачев и Жлобин.

Проехали 4500 км. Минская область принимает эстафету всебелорусского автопробега «Символ единства»-4

Анна Харута, участник автопробега:
Мы многое увидели, о многом даже не подозревали, а побывав во всех уголках страны увидели, как там живут люди, как они всей душой болеют за страну. Это не могло на нас не отразиться.

Проехали 4500 км. Минская область принимает эстафету всебелорусского автопробега «Символ единства»-7

Сергей Рачковский, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
У нас открылись глаза еще шире, мы знали, что у нас прекрасная, замечательная Беларусь, наша родина, но после этих коротких десяти дней, после этого небольшого путешествия, мы еще раз удостоверились, что у нас очень недооцененная страна, прежде всего своими жителями. У нас есть чем гордиться, нам есть что смотреть, у нас есть где отдыхать, поэтому лучше Беларуси нет места.

Проехали 4500 км. Минская область принимает эстафету всебелорусского автопробега «Символ единства»-10

# Год народного единства # общество # Анна Харута # Сергей Рачковский # Фотофакт

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