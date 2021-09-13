Жители регионов Беларуси уже могут привиться китайской вакциной

Новости Беларуси. Желающие привиться в регионах Беларуси от коронавируса китайской вакциной Vero Cell могут сделать это без проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 сентября она поступила во все прививочные пункты. Препарат доставили в нашу страну неделю назад из Пекина. 500 тысяч доз получены в качестве безвозмездной помощи, а еще миллион доз закуплен по контракту. По регионам вакцина распределена пропорционально количеству взрослого населения.