Прямой эфир

Жители регионов Беларуси уже могут привиться китайской вакциной

13 сентября 2021 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Желающие привиться в регионах Беларуси от коронавируса китайской вакциной Vero Cell  могут сделать это без проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители регионов Беларуси уже могут привиться китайской вакциной-1

13 сентября она поступила во все прививочные пункты. Препарат доставили в нашу страну неделю назад из Пекина. 500 тысяч доз получены в качестве безвозмездной помощи, а еще миллион доз закуплен по контракту. По регионам вакцина распределена пропорционально количеству взрослого населения.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нашей медицине больше веры». За чем едут в Беларусь пациенты из других стран?
12 сентября 2021 21:17

«Нашей медицине больше веры». За чем едут в Беларусь пациенты из других стран?

Отток медиков из Беларуси. Что происходит в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова?
12 сентября 2021 21:17

Отток медиков из Беларуси. Что происходит в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова?

Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Что показали Лукашенко?
12 сентября 2021 21:02

Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Что показали Лукашенко?