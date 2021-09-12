«Вышел Басков с флагом за Президента – а, ты враг». Президент Беларуси высказался о политике Запада

Новости Беларуси. Конечно, COVID-ограничения сказываются и на туристической сфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Брестский журналист поинтересовался мнением главы государства о том, как привлечь белорусских туристов на отдых в регион. Их нехватка остро ощущается в условиях ковидных ограничений со стороны некоторых стран. Не обошли стороной и тему нелегальных туристов, конечная цель которых как раз не Беларусь, а европейские страны, которые не очень-то рады гостям.

Анатолий Занкович, директор дирекции информационного вещания ОНТ:

Александр Григорьевич, с Владимиром Путиным вы еще обсуждали на встрече – было четко заявлено – что белорусско-литовские, белорусско-польские пограничные вопросы находятся в таком состоянии, пускай в компетенции Варшавы и Вильнюса, там они решают, как им развиваться в том числе по миграционному кризису, что с ним делать и решать. Как вы думаете, Вильнюс, Варшава, может быть, Брюссель, услышали то, что вы проговаривали с Владимиром Путиным?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это только первую часть обозначил правильно, что это не наша проблема, это их проблема. Они туда позвали. Вы вспомните, как было совсем недавно. Обком вашингтонский дал команду: мы бежим из Афганистана, ребята обратились к нашим членам ОДКБ, и эта тема прозвучала на видеоконференции, когда мы обсуждали эту проблему. Ее поднял президент России прежде всего, и я его однозначно поддержал. Они обратились там к Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану. Ребята, вы примите там этих беженцев, потом мы у вас заберем. Президент Путин сказал: ребята, это ваше дело, вы смотрите, но имейте в виду, каждого не просеешь там, там могут быть нежелательные элементы, которые попадут на территорию России. Не только России, но и к нам, они уже идут к нам. И мы же не знаем, что это за люди. Да, мы принимаем, ну, бедолаги – женщины с детьми, прочее. Ну нельзя им отказать. Тем более, они идут не к нам. И Вашингтон европейцам приказал: надо их забрать. Правильно поступил Байден, забирайте, они на вас работали, примерно полмиллиона человек. Европейцы взяли под козырек.

Эти афганцы, а с ними там иракцы, ливийцы и прочее – мы это видим по Беларуси – хлынули туда по разным направлениям. Это выпячивается белорусское направление. Они через Турцию идут, через другие страны. Летят и так далее. Они их туда не пускают. Они их травят собаками, они применяют электрошокеры, они стреляют, запугивая этих людей. Вы видите, что происходит. Я к чему это подвожу? Мишель, по-моему, звонит Путину: вы там надавите на Лукашенко. Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. Позвольте, как это я надавлю? Самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами разговариваете? Разговариваете. Международная террористическая организация – признанная ООН. Талибы контролируют территорию. Путин спрашивает: а что, Лукашенко Беларусь не контролирует? Молчание. То есть они уже заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах. Они лезут во что только – по спорту, по культуре, по всем направлениям. Спорт, культура какое имеют к этому отношение? Начинают давить наших ребят ни за что. Вышел Басков с флагом за Президента – а, ты враг. Лукашенко рассказал, когда между Беларусью и Россией будут сняты ограничения на проезд автомобилей. Подробности здесь. Мы тебя требуем исключить из Федерации и так далее. Мерзавцы. Мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение. Разве это мужики, с которыми нам воевать вот так вот? Мелкота. И они уже хотят, чтобы мой давний друг на меня надавил. Конечно, он мне скажет об этом открыто, как и я ему. Он довел до меня эту позицию. Спасибо ему, сразу сказал. Молодец. Сказал: езжайте в Минск, он контролирует территорию Беларуси, и очень хорошо контролирует. Разговаривайте с ним. Вот что ему было сказано. Это их позиция.

Ну, я уже вам говорил, что мы давно по определенным направлениям по их линиям, по их инициативе, прежде всего польской, ведем с ними диалог. У них определенные требования. Требования касаются нашей внутренней политики. Политзаключенные, выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Нынешний президент, к примеру, Польши, победил на несколько тысяч голосов. Даже процента не набрал больше. Вы помните, как вспыхнули там протесты. Но американцы быстро посадили Польшу на место, потому что они на поводке коротком. И на крючке финансовом. Если хоть кто-то дернется там из демократической Польши, завтра не получит миллиарды эти, на которые они живут. На их же площадке создают американцы зону противодействия Беларуси и России. Что, мы этого не видим? И эти побежали. Из четырех миллионов в советские времена в Литве осталось полтора миллиона человек. Они побежали там свои услуги… Какие они услуги могут оказать? Они у себя не могут разобраться. Как только мы ослабили защиту границ с Литвой и Польшей, они: это, оказывается, Лукашенко защищал вчера наши границы. А где деньги, которые мы выделяли? Правильный вопрос задают литовцы и поляки своим властям. Поэтому позвали туда – берите, разбирайтесь с афганцами и другими, где вы разорили, разворошили территорию. Вот, ребята из России – они же в Сирии были, они видели, что там творится. Как там можно жить людям на отдельных территориях? Поэтому это не наша проблема. Они этого хотели, они это получили. Поэтому мяч на их стороне. Хотите мирно жить – приезжайте, определим место, будем встречаться, будем обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты вот эти вот безмозглые санкции и унижение наших людей, патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет. На колени мы не встанем.