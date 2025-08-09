С двойной миссией! 32 сотрудника МЧС участвуют в сборе урожая в Гродненской области

С двойной миссией на страже – белорусские спасатели. Сотрудники МЧС не только следят за обеспечением безопасности людей, техники и всего процесса жатвы, они и сами убирают хлебный колос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они готовы трудиться без выходных. В свободное от основной работы время 32 спасателя из Гродненской области молотят и доставляют на зерносклады пшеницу, рожь и рапс. Пятеро – уже установили личные рекорды. Каждый из них может похвастаться своей тысячей тонн в республиканском каравае.

Юрий Кохан, старший инструктор-спасатель Кореличского РОЧС: Служу 14 лет в органах подразделения по чрезвычайным ситуациям. Уборочная уже 10 сезон. Неоднократно был награжден министром по чрезвычайным ситуациям. Участвовал 2 года назад в областных «Дожинках» Берестовицы. 10-я уборочная кампания для меня уже.

Виктор Кессо, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

Участвуют не только в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, различной сложности, но и также вносят огромную лепту в уборочные кампании, потому что данное мероприятие так же важно на сегодняшний день, как и наша роль в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Отметим, участие в жатве работников МЧС – традиционное. Ежегодно работники спасательного ведомства вносят неоценимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, сохраняя урожай и помогая аграриям.