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Бьёт все рекорды! Интервью с Лукашенко для журнала Time посмотрели сотни тысяч пользователей

09 августа 2025 07:50
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Можно полагать, что она намного шире, потому что материал опубликован на многочисленных интернет-платформах и традиционно бьет рекорды по количеству просмотров. Их уже сотни тысяч и на одном из популярных видеохостингов. Здесь же и многочисленные комментарии. Беседа вышла содержательной – отмечают и пользователи. Было затронуто большое количество резонансных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бьёт все рекорды! Интервью с Лукашенко для журнала Time посмотрели сотни тысяч пользователей-2

Исчерпывающие ответы, которые дают расклад по многим вопросам. Отмечают пользователи открытость белорусского лидера, подчеркивают, что это настоящая человеческая речь грамотного политика, высказывают чувства уважения Александру Лукашенко и гордости белорусскому лидеру, который очень много сделал для своей страны и прекрасно разбирается в международных отношениях и к мнению которого надо прислушаться. Политик, который достоин самых высших наград, потому что действительно ратует за мир.

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко

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