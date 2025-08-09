Бьёт все рекорды! Интервью с Лукашенко для журнала Time посмотрели сотни тысяч пользователей

Можно полагать, что она намного шире, потому что материал опубликован на многочисленных интернет-платформах и традиционно бьет рекорды по количеству просмотров. Их уже сотни тысяч и на одном из популярных видеохостингов. Здесь же и многочисленные комментарии. Беседа вышла содержательной – отмечают и пользователи. Было затронуто большое количество резонансных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.