Бьёт все рекорды! Интервью с Лукашенко для журнала Time посмотрели сотни тысяч пользователей

Можно полагать, что она намного шире, потому что материал опубликован на многочисленных интернет-платформах и традиционно бьет рекорды по количеству просмотров. Их уже сотни тысяч и на одном из популярных видеохостингов. Здесь же и многочисленные комментарии. Беседа вышла содержательной – отмечают и пользователи. Было затронуто большое количество резонансных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исчерпывающие ответы, которые дают расклад по многим вопросам. Отмечают пользователи открытость белорусского лидера, подчеркивают, что это настоящая человеческая речь грамотного политика, высказывают чувства уважения Александру Лукашенко и гордости белорусскому лидеру, который очень много сделал для своей страны и прекрасно разбирается в международных отношениях и к мнению которого надо прислушаться. Политик, который достоин самых высших наград, потому что действительно ратует за мир.