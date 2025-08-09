Как на урожай повлияла погода и какая ситуация складывается на полях, рассказали в Белгидромете

В Беларуси регистрируются новые погодные антирекорды. Стихийные явления становятся все более частыми: ураганы, проливные дожди, резкие перепады температуры. Все это последствия глобальных изменений климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешнее лето уже стало испытанием для всех. Обильные осадки и сильные ливни накрыли практически все регионы, не обойдя стороной крупные города. В Минске фиксировались подтопления улиц, а в отдельных областях – разрушения из-за ураганного ветра. За два месяца выпало 222 миллиметра осадков – столько обычно выпадает за весь летний сезон.

Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Для нас характерны те же изменения, которые происходят во всем мире. Это и повышение температуры воздуха, средней температуры воздуха. Это увеличение количества и интенсивности опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Если взять все катаклизмы, которые происходят в мире, не только погодные, то 50 % из них приходится именно на погоду, климат и воду. Мы каждый год говорим про то, что люди должны быть бдительны, люди должны быть внимательны и соблюдать правила поведения в этих погодных условиях и, безусловно, следить за той информацией, за теми предупреждениями, которые выпускают государственные организации.

Погодные качели напрямую отражаются на сельском хозяйстве. Весенние заморозки уничтожили значительную часть ягодных и плодовых культур. Лето принесло переувлажнение почв, повлекшее за собой развитие болезней, особенно на посадках картофеля. Теплолюбивым культурам, таким как кукуруза, не хватило тепла. Сдвигаются сроки сева и уборки, меняется набор выращиваемых культур – аграрии вынуждены подстраиваться под новую реальность, где погодные испытания становятся правилом, а не редкостью.