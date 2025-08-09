Премьер Польши Туск не желает встречаться с президентом страны Навроцким

Скандал в Польше. Не успел новый лидер страны обжиться в президентском дворце, как премьер-минстр Дональд Туск перешел в открытое наступление и демонстративно отказывается встречаться с Каролем Навроцким. Первый конфликт в правящих кругах разгорелся на следующий день после инаугурации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, камнем преткновения стал проект масштабного транспортного хаба, который Навроцкий намерен реализовать в полном объеме, в то время как правительство Туска планировало урезать его финансирование для поддержания плана милитаризации страны. Не добившись компромисса, премьер велел президенту не мешать работе правительства и пообещал быть безжалостным в отношениях с ним. Тем временем, по словам главы президентской канцелярии, новому лидеру Польши удалось наладить контакт со многими высокопоставленными чиновниками.

Збигнев Богуцкий, глава президентской канцелярии (Польша):

Президент страны дважды встречался со спикером Сейма, проводил беседу с вице-премьером и главой Минобороны республики, а также с руководителями партии «Левые». Часто ему очень сложно общаться со всеми, кроме одного человека – Дональда Туска, ведь он просто не хочет разговаривать.

Бюджет страны – не единственная причина из-за которой премьер воюет с президентом. Неприязнь обоюдная и формировалась еще на выборах. Тогда Навроцкий назвал Туска худшим главой правительства в истории Польши. Его победа на выборах мало того что идет поперек проевропейского будущего страны, которое усердно строит кабмин, так еще и заставляет Туска вновь считаться с ненавистными ему правыми силами в парламенте. Можно сказать, что в Польше ничего не меняется, за исключением нерешенных проблем миграции, упадка промышленности и, с недавних пор, проблем в сельском хозяйстве.