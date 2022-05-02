«Занимаются 1700 мальчишек и девчонок, и им всё это очень нравится». Николай Карпенков о военно-патриотических клубах
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Кирилл Казаков, СТВ:
Николай Николаевич, вот смотрите, это хорошая избитая фраза, которую мы тысячу раз на нашей программе повторяли, о том, что хочешь победить своего врага – воспитай его детей. Вы сейчас занялись такой, наверное, очень ювелирной работой, потому что на самом деле военно-патриотические лагеря, которые появились на территории соединения внутренних войск, – это первая такая лепта. Сейчас указ президентский подписан, чтобы это течение не только стало общественным мейнстримом, но и законодательно было каким-то образом сделано. Зачем мы вообще за это взялись? Кажется, внутренние войска, есть же свои задачи. В августе 2020 года отстояли улицы – да бог с ним. Сейчас ситуация непростая на границе. Думаю, тоже ваши ребята есть.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Я скажу так, чтобы широко ответить на ваш вопрос, который прозвучал. Я даже где-то чуть-чуть отвечу на все вопросы, которые вы до этого задавали. У нас в стране никогда не переписывали историю. И тем мы и сильны. Все это святое, что у нас было, мы сохранили. И я скажу, что я очень хорошо помню себя пионером, как меня принимали в пионеры в музее Великой Отечественной войны. Я помню всю эту торжественность. Потом нас повели в галерею художника Савицкого. Мы все ужасы вот эти видели, какие там были, нас воспитывали на том, что мы должны любить беззаветно Родину. И если придет наш час, мы должны пожертвовать собой, но сохранить нашу Родину, мир и порядок в нашей стране. И нам все это практически с молоком матери давалось. И я видел последние годы, что немножко этого где-то нам не хватает. Именно молодежи. И мы доложили министру внутренних дел нашу идею создания военно-патриотических клубов, потому что каждое лето мы проводили лагеря и видели, какое большое количество детей приходит к нам. И что они хотят быть именно у нас в воинской части. Заниматься с солдатами, сержантами, офицерами.
Кирилл Казаков:
Вы говорили, что чаще всего – это так называемые подростки, у которых проблемы с законом.
Николай Карпенков:
Есть и такие подростки. Есть дети, которые с детства мечтают быть военными, но не знают, куда обратиться, чтобы пройти этот путь от юноши к суворовцу и дальше к офицерским погонам. И у нас в воинской части, в бригаде 3214, наши спецназовцы, краповый берет. Это они выступили с инициативой создания военно-патриотических клубов, клубов по интересам. И вот первый клуб такой был открыт в «Рыси», он был очень успешный. А потом клуб «Гранит» в воинской части 5448.
Алена Сырова, СТВ:
А сотрудники там работают и занимаются детьми на добровольной основе, на общественных началах?
Николай Карпенков:
На добровольной. И офицеры, и прапорщики, даже замкомбаты, командиры батальонов с удовольствием занимаются. Хочу сказать, что проект очень удался. На данный момент 18 военно-патриотических клубов, порядка 10 классов, где занимаются 1 700 мальчишек и девчонок, и им все это очень нравится. Нравится родителям, потому что все хотят, чтобы дети выросли сильные, крепкие, здоровые, не только физически, но и морально-нравственно.
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