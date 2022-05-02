Прямой эфир

Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем

02 мая 2022 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нечеловеческая жестокость к животным вне закона. В Беларуси активно разрабатывают закон о защите животных. На этом фоне диссонирует история из Витебска. Ранее судимая гражданка жестоко избила собаку. Это видео попало в Сеть. И кадры увидел глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем-1

«Белый Бим Черное ухо». Хатико. От рексов до умок. Все это лучшие друзья человека. Даже в войну собаки были санитарами и саперами. А в безмятежной жизни – отрада для одиноких людей. Для белоснежного пса черные дни закончены. Порядочных родственников у бывшей жестокой хозяйки не нашлось, поэтому годовалый кобель сначала попал в приют. Там его выходили, подкормили, а сегодня он обрел настоящий дом.

Президент с сельского детства с любовью относится к животным, а затем во время службы в погранвойсках еще больше привязался к собакам. И сейчас в подсобном хозяйстве главы государства хватает живности. Александру Лукашенко то корову, то кроликов подарят. А Умка – самая известная собака Беларуси.  

Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки (здесь подробнее).  

Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем-4

Наладилась жизнь и у спасенного пса: лично Президент подобрал хозяина. На хоккейной тренировке глава государства вручил его в надежные руки Дмитрия Баскова.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Басков по жизни всех приютил. Вот еще ему.  

Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем-7

Собачья верность даже воспета литературно. А те, кто не вдохновляется добрым отношением к братьям нашим меньшим, должны будут соблюдать нормы нормального отношения к животным уже по букве закона.  

Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси – читайте здесь.  

# Человек и животные # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Дмитрий Басков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ
02 мая 2022 15:29

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ

Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси?
02 мая 2022 15:27

Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси?

Международная деятельность и переговорные процессы. Как работает Белорусский Красный Крест?
02 мая 2022 15:16

Международная деятельность и переговорные процессы. Как работает Белорусский Красный Крест?