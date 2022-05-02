Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем

Новости Беларуси. Нечеловеческая жестокость к животным вне закона. В Беларуси активно разрабатывают закон о защите животных. На этом фоне диссонирует история из Витебска. Ранее судимая гражданка жестоко избила собаку. Это видео попало в Сеть. И кадры увидел глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белый Бим Черное ухо». Хатико. От рексов до умок. Все это лучшие друзья человека. Даже в войну собаки были санитарами и саперами. А в безмятежной жизни – отрада для одиноких людей. Для белоснежного пса черные дни закончены. Порядочных родственников у бывшей жестокой хозяйки не нашлось, поэтому годовалый кобель сначала попал в приют. Там его выходили, подкормили, а сегодня он обрел настоящий дом.

Президент с сельского детства с любовью относится к животным, а затем во время службы в погранвойсках еще больше привязался к собакам. И сейчас в подсобном хозяйстве главы государства хватает живности. Александру Лукашенко то корову, то кроликов подарят. А Умка – самая известная собака Беларуси.