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При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ

02 мая 2022 15:29
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция тоже готовится к усилению трафика на дорогах. Выделены дополнительные наряды для несения службы в выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатываются самые популярные направления – дороги на выезд из населенных пунктов и загородные трассы. Цель такого контроля не количество штрафов, а число спасенных жизней. Ведь, по статистике, именно в праздники желающих сесть за пьяный руль немало. И, к сожалению, порой такие действия становятся началом страшных трагедий.

Наш корреспондент Галина Буро отправилась на дежурство с экипажем Гродненской ГАИ.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-1

Галина Буро, корреспондент:
Вот здесь дорога на выезд из Гродно. В большие выходные она становится одним из самых популярных направлений.

Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему? Подробнее.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-4

В топе нарушений – езда без техосмотра. Практически поголовно. Водителей мало интересует, что, к примеру, из-за неисправных тормозов машина может стать неуправляемым болидом на оживленной трассе. А вот опытный инспектор замечает, как автомобиль при виде экипажа ГАИ развернулся и уехал. В машину – и за ним.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-7

Вот смотри, где он будет

Принудительная остановка. И точно – водитель без техосмотра. На первый раз предупреждение. Дает обещание исправиться.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-10

Пройдем!

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-13

А вот еще один водитель при виде ГАИ за 200 метров останавливается и включает аварийку. Уже подозрительно. Наблюдаем. Ждем. Желтый бус все же подъезжает к нам.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-16

Случилось что у вас?
У нас?
Ну да, здравствуйте.
Глушитель порвался.
Я думаю, что из вас никто не выходил, не поправлял его.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-19

С документами оказался порядок. Тогда в чем дело?

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-22

Остановились там, потому что ГАИ увидели?
Нет.
А почему?
А у нас все в порядке с документами. Я ж говорю, мы на повороте, там у нас проблемы технические с автомобилем. Мы сейчас едем устранять их.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-25

Правда, инспекторы в такие истории не верят. Чаще всего, остановку, не доезжая до экипажа ГАИ, совершают, чтобы, например, пристегнуть всех в салоне. Правда, в этом случае хитрость не удалась: водитель все равно заплатил штраф за запрещенную остановку на путепроводе. Уделяют внимание инспекторы и сельхозтехнике, и огородникам-любителям. В необорудованном прицепе мотоблока перевозить пассажиров запрещено.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-28

Ну что-то, знаете, как-то поспешили, запрыгнули и все.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ-31

Потому главная цель таких рейдов – предупредить, что наибольшую опасность на дороге представляет автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать его водитель. А при виде большого количества спиртного в салоне инспекторы на всякий случай напоминают: алкоголь с бензином – слишком опасная смесь.

# ГАИ # общество # Галина Буро # Фотофакт

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