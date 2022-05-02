При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ

Новости Беларуси. Госавтоинспекция тоже готовится к усилению трафика на дорогах. Выделены дополнительные наряды для несения службы в выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатываются самые популярные направления – дороги на выезд из населенных пунктов и загородные трассы. Цель такого контроля не количество штрафов, а число спасенных жизней. Ведь, по статистике, именно в праздники желающих сесть за пьяный руль немало. И, к сожалению, порой такие действия становятся началом страшных трагедий. Наш корреспондент Галина Буро отправилась на дежурство с экипажем Гродненской ГАИ.

Галина Буро, корреспондент:

Вот здесь дорога на выезд из Гродно. В большие выходные она становится одним из самых популярных направлений. Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему? Подробнее.

В топе нарушений – езда без техосмотра. Практически поголовно. Водителей мало интересует, что, к примеру, из-за неисправных тормозов машина может стать неуправляемым болидом на оживленной трассе. А вот опытный инспектор замечает, как автомобиль при виде экипажа ГАИ развернулся и уехал. В машину – и за ним.

Вот смотри, где он будет Принудительная остановка. И точно – водитель без техосмотра. На первый раз предупреждение. Дает обещание исправиться.

Пройдем!

А вот еще один водитель при виде ГАИ за 200 метров останавливается и включает аварийку. Уже подозрительно. Наблюдаем. Ждем. Желтый бус все же подъезжает к нам.

– Случилось что у вас?

– У нас?

– Ну да, здравствуйте.

– Глушитель порвался.

– Я думаю, что из вас никто не выходил, не поправлял его.

С документами оказался порядок. Тогда в чем дело?

– Остановились там, потому что ГАИ увидели?

– Нет.

– А почему?

– А у нас все в порядке с документами. Я ж говорю, мы на повороте, там у нас проблемы технические с автомобилем. Мы сейчас едем устранять их.

Правда, инспекторы в такие истории не верят. Чаще всего, остановку, не доезжая до экипажа ГАИ, совершают, чтобы, например, пристегнуть всех в салоне. Правда, в этом случае хитрость не удалась: водитель все равно заплатил штраф за запрещенную остановку на путепроводе. Уделяют внимание инспекторы и сельхозтехнике, и огородникам-любителям. В необорудованном прицепе мотоблока перевозить пассажиров запрещено.

Ну что-то, знаете, как-то поспешили, запрыгнули и все.