«В первую очередь это психолог». Что говорят о своём участковом жители Жодино?
Новости Беларуси. Они гарантируют покой и безопасность. Даже в свой профессиональный праздник правоохранители на посту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И они принимают поздравления.
Первое место за самоотверженный труд у слуцкого отдела внутренних дел. Вручены почетные грамоты, а также нагрудные знаки и лучшим сотрудникам областной милиции.
Материал Анастасии Кончиц.
Участковый. Кто-то с ним почти не встречается, а к кому-то он приходит часто в гости. Все зависит от жизненных обстоятельств. Кажется, он знает всех на своем участке.
Михаил Мурашкин, заместитель начальника Жодинского ГОВД:
На сегодня в Жодинском городском отделе внутренних дел штат участковых составляет 14 человек. Это квалифицированные, высокоподготовленные сотрудники. Участковый на сегодняшний момент должен разбираться во всех направлениях деятельности.
Рабочие моменты требуют особых качеств, а также мужества, силы и ответственности. Ведь именно участковый – первый помощник на пути исправления человека.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Знать закон и следить за его исполнением. Нужно еще разбираться в человеческих судьбах и находить подход к каждому. Только тогда будут понимание и уважение.
Этих правил в своей работе придерживается и Григорий Анатольевич Петрушеня. Профессиональный стаж – 15 лет. Он знает все обо всех на своем участке – кому нужна помощь, кто плохо себя ведет и почему. Важно быть в курсе событий. Признается, главное – найти общий язык с человеком, показать ему другой путь.
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