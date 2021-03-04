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«В первую очередь это психолог». Что говорят о своём участковом жители Жодино?

04 марта 2021 17:07
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Новости Беларуси. Они гарантируют покой и безопасность. Даже в свой профессиональный праздник правоохранители на посту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И они принимают поздравления.

Первое место за самоотверженный труд у слуцкого отдела внутренних дел. Вручены почетные грамоты, а также нагрудные знаки и лучшим сотрудникам областной милиции.

Материал Анастасии Кончиц.

Участковый. Кто-то с ним почти не встречается, а к кому-то он приходит часто в гости. Все зависит от жизненных обстоятельств. Кажется, он знает всех на своем участке.

«В первую очередь это психолог». Что говорят о своём участковом жители Жодино?-1

Михаил Мурашкин, заместитель начальника Жодинского ГОВД:
На сегодня в Жодинском городском отделе внутренних дел штат участковых составляет 14 человек. Это квалифицированные, высокоподготовленные сотрудники. Участковый на сегодняшний момент должен разбираться во всех направлениях деятельности.

«В первую очередь это психолог». Что говорят о своём участковом жители Жодино?-4

Рабочие моменты требуют особых качеств, а также мужества, силы и ответственности. Ведь именно участковый – первый помощник на пути исправления человека.

«В первую очередь это психолог». Что говорят о своём участковом жители Жодино?-7

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Знать закон и следить за его исполнением. Нужно еще разбираться в человеческих судьбах и находить подход к каждому. Только тогда будут понимание и уважение.

«В первую очередь это психолог». Что говорят о своём участковом жители Жодино?-10

Этих правил в своей работе придерживается и Григорий Анатольевич Петрушеня. Профессиональный стаж – 15 лет. Он знает все обо всех на своем участке – кому нужна помощь, кто плохо себя ведет и почему. Важно быть в курсе событий. Признается, главное – найти общий язык с человеком, показать ему другой путь.

Подробнее в смотрите в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Михаил Мурашкин # Григорий Петрушеня # Фотофакт

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