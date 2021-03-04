«В первую очередь это психолог». Что говорят о своём участковом жители Жодино?

Новости Беларуси. Они гарантируют покой и безопасность. Даже в свой профессиональный праздник правоохранители на посту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И они принимают поздравления.

Первое место за самоотверженный труд у слуцкого отдела внутренних дел. Вручены почетные грамоты, а также нагрудные знаки и лучшим сотрудникам областной милиции.

Материал Анастасии Кончиц.

Участковый. Кто-то с ним почти не встречается, а к кому-то он приходит часто в гости. Все зависит от жизненных обстоятельств. Кажется, он знает всех на своем участке.