«Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране». О чём говорил Иван Носкевич с трудовым коллективом «Гомсельмаша»?

Новости Беларуси. Расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского находится на финальной стадии. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца марта материалы будут переданы прокурору для решения вопроса о передаче в суд. Об этом 4 марта сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время посещения предприятия «Гомсельмаш». Иван Носкевич: «Нами сформирован объём обвинения Тихановскому и его сообщникам»

Во время общения с трудовым коллективом глава Следственного комитета также рассказал о ходе расследования дела так называемого Координационного совета и ответил на вопросы сотрудников предприятия.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране. Они оказывают на словах всяческую поддержку правоохранителям, Следственному комитету в том числе. Мне нравится подход рабочих людей к оценке ситуации в стране. Они только ратуют за мир, спокойствие, единение.

Екатерина Баркова, заместитель начальника цеха ОАО «Гомсельмаш»:

Я считаю, для трудового коллектива такие встречи полезны даже, не то, что нужны. В связи со своей занятостью я мало читаю интернет, информационные какие-то ресурсы. Таких людей много. Я думаю, что людям нашим, которые также заняты, было полезно это все послушать.