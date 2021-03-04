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«Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране». О чём говорил Иван Носкевич с трудовым коллективом «Гомсельмаша»?

04 марта 2021 16:52
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Новости Беларуси. Расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского находится на финальной стадии. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца марта материалы будут переданы прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

Об этом 4 марта сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время посещения предприятия «Гомсельмаш».

Иван Носкевич: «Нами сформирован объём обвинения Тихановскому и его сообщникам»

«Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране». О чём говорил Иван Носкевич с трудовым коллективом «Гомсельмаша»?-1

Во время общения с трудовым коллективом глава Следственного комитета также рассказал о ходе расследования дела так называемого Координационного совета и ответил на вопросы сотрудников предприятия.

«Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране». О чём говорил Иван Носкевич с трудовым коллективом «Гомсельмаша»?-4

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране. Они оказывают на словах всяческую поддержку правоохранителям, Следственному комитету в том числе. Мне нравится подход рабочих людей к оценке ситуации в стране. Они только ратуют за мир, спокойствие, единение.

«Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране». О чём говорил Иван Носкевич с трудовым коллективом «Гомсельмаша»?-7

Екатерина Баркова, заместитель начальника цеха ОАО «Гомсельмаш»:
Я считаю, для трудового коллектива такие встречи полезны даже, не то, что нужны. В связи со своей занятостью я мало читаю интернет, информационные какие-то ресурсы. Таких людей много. Я думаю, что людям нашим, которые также заняты, было полезно это все послушать.

«Люди очень озабочены в целом ситуацией в стране». О чём говорил Иван Носкевич с трудовым коллективом «Гомсельмаша»?-10

Еще одна цифра озвучена в ходе беседы. С момента постэлекторальных событий 2020 года в Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Иван Носкевич # Екатерина Баркова # Фотофакт

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