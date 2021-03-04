«Спасибо им за то, что защитили наш народ». В Могилёве в честь сотрудников милиции состоялся автопробег

Новости Беларуси. В Могилеве в честь сотрудников милиции состоялся автопробег «Спасибо силовикам!» К акции присоединились более полусотни машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто пришел сказать слова благодарности, немало постоянных участников субботних автопробегов. Но есть и те, кто к патриотическому движению присоединился 4 марта впервые.

Людмила Кардымон, жительница Могилева:

Я увидела в интернете, что будет автопробег. Спасибо силовикам. Я пришла поддержать наших силовиков, поздравить их с профессиональным праздником. Спасибо им за то, что они сохранили и защитили наш народ.

Александр Шкадов, житель Могилева:

Мы решили поздравить сотрудников наших органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Ведь ни для кого не секрет, что это именно они отстояли нашу страну, они были первыми, они выдержали, выстояли, их не удалось сломить, несмотря на сильное психологическое давление на них и их близких. Поэтому я думаю, что в этот Год единства мы должны объединяться все вместе и поддержать наших силовиков. Обязательно.