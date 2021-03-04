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«Спасибо им за то, что защитили наш народ». В Могилёве в честь сотрудников милиции состоялся автопробег

04 марта 2021 17:03
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Новости Беларуси. В Могилеве в честь сотрудников милиции состоялся автопробег «Спасибо силовикам!» К акции присоединились более полусотни машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спасибо им за то, что защитили наш народ». В Могилёве в честь сотрудников милиции состоялся автопробег-1

Среди тех, кто пришел сказать слова благодарности, немало постоянных участников субботних автопробегов. Но есть и те, кто к патриотическому движению присоединился 4 марта впервые.

«Спасибо им за то, что защитили наш народ». В Могилёве в честь сотрудников милиции состоялся автопробег-4

Людмила Кардымон, жительница Могилева:
Я увидела в интернете, что будет автопробег. Спасибо силовикам. Я пришла поддержать наших силовиков, поздравить их с профессиональным праздником. Спасибо им за то, что они сохранили и защитили наш народ.   

«Спасибо им за то, что защитили наш народ». В Могилёве в честь сотрудников милиции состоялся автопробег-7

Александр Шкадов, житель Могилева:
Мы решили поздравить сотрудников наших органов внутренних дел с их профессиональным праздником. Ведь ни для кого не секрет, что это именно они отстояли нашу страну, они были первыми, они выдержали, выстояли, их не удалось сломить, несмотря на сильное психологическое давление на них и их близких. Поэтому я думаю, что в этот Год единства мы должны объединяться все вместе и поддержать наших силовиков. Обязательно.

«Спасибо им за то, что защитили наш народ». В Могилёве в честь сотрудников милиции состоялся автопробег-10

Участники автопробега с государственной символикой и флагами общественного объединения «Патриоты Беларуси», к слову, самого молодого в стране – проехались по улицам города, а после сделали остановку возле памятника батальону милиции капитана Владимирова, чтобы почтить память героев и возложить к мемориалу цветы. 

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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