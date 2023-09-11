«Они из Украины и работают в структуре СБУ». Как из белорусов пытаются сделать террористов?

Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?

Орша – крупнейший железнодорожный узел Беларуси, расположенный на пересечении двух европейских транспортных коридоров. Он является важнейшим звеном в железнодорожной сети как нашей страны, так и других стран СНГ, а потому вопросам безопасности здесь уделяется особое внимание. Каждый угол перрона или метр ж/д полотна каждую секунду под контролем невидимого взора. Можно даже не делать с виду ничего криминального – просто настойчиво фотографировать железнодорожную станцию со всех сторон. И рано или поздно это обязательно привлечет внимание правоохранительных органов.

Как, например, вот этот мужчина в красно-синей байке с рюкзаком на плечах. Уж слишком подозрительным его поведение показалось неравнодушным гражданам, а после и сотрудникам КГБ. Как позже выяснится, попали в точку.

В Орше Павел Вабищевич, именно он сейчас на кадрах, проявлял повышенный интерес вовсе не к архитектурным формам ж/д станции и даже не интересовался, как проследовать к той или иной остановке. Такая фотоохота для мужчины носила исключительно финансовый интерес. Как говорится, ничего личного – только деньги. Хотя при этом Вабищевич успевал еще и официально работать кладовщиком на одной из столичных фирм. Но то ли запросы были высокими, то ли спиртное забирало из семейного бюджета слишком много, 37-летний мужчина то и дело искал заработка на стороне. И однажды нашел.

Павел Вабищевич, обвиняемый:

Подработку я искал в Viber. Есть группа, в которой можно найти подработку временную. В мае я увидел объявление. Объявление было следующего формата: фото, видео объектов, оплата высокая. Я написал автору объявления. В первую очередь я спросил, какая заработная плата и что нужно делать. Он подтвердил: фото, видео объектов. Заработная плата – от 100 долларов до 15 тысяч долларов. И выше, возможно. Такие огромные деньги за простую фото- и видеосъемку мужчину абсолютно не смутили. Как и не смутило его то, что следующей просьбой работодателя стала установка специального мессенджера, шифрующего всю их переписку. А затем Вабищевичу предложили прислать личное фото и изображения страниц своего паспорта. Уже в этот момент мужчина окончательно понял, с кем имеет дело. Понял, но не остановился. Жажда легких денег все же взяла верх.

Павел Вабищевич:

Еще спросил у них, откуда они. Обычный гражданин не будет платить (думаю, логично) за фото какого-то объекта, поэтому меня насторожило. Я спросил, откуда они. Я спросил. Потому что люди, которые были против властей Беларуси, давно известно, куда они уехали. Это Литва, Польша или Украина. Они ответили, что они из Украины и работают в структуре СБУ. Это первое, как я узнал, откуда они. После этого мне написали, чтобы я прошел проверку. Проверка была какая? Нужно было сделать селфи с паспортом, далее поднять руку, покружиться, то есть доказать, что я – это я. Забегая вперед, я только потом понял, для чего это нужно было. Это было нужно, чтобы держать меня под колпаком. Далее были такие вопросы: уезжал ли я за пределы Республики Беларусь, есть ли у меня знакомые, друзья или родственники, которые работают в правоохранительных органах. Спрашивал, для чего. Сказали: люди могут на этом хорошо заработать. Я сказал: нет. И все на этом, проверку я прошел. А уже на следующий день Вабищевич проходил первые тестовые задания агента СБУ. Изначально это были фото и видео жилых домов без каких-либо привязок к местности. Бесплатно, но с надеждой на большое будущее мужчина выполнил все, как просил его куратор. А дальше – по отработанной схеме. Оценка «положительно» – и добро пожаловать в разряд предателей Родины. Ведь каждое последующее задание становилось все сложнее и циничнее.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси:

Гражданин Вабищевич в мае текущего года по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителями Службы безопасности Украины, выразив свое согласие на выполнение в ее интересах действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республике Беларусь. С мая по август 2023 года Вабищевич выполнял задания СБУ, связанные с проведением разведки военных объектов, объектов транспортной инфраструктуры Республики Беларусь, а также оборудованием тайников с самодельными взрывными устройствами. Павел Вабищевич:

Первое платное задание – нужно было съездить в Молодечно, сделать видео и последующее фото. В Молодечно находилась военная часть. Нужно было сделать видео недалеко от проходной. То есть нужно было автомобили заснять, какие стоят, а дальше нужно было сделать фото самой военной части. Я съездил, сделал фотографию, выслал им. Дальше были задания: нужно было съездить, сфотографировать железнодорожные пути, нефтебазу. Это если вкратце. А если подробнее, разговор идет о нефтебазе под Фаниполем. Объект действительно стратегический, потому покушение на него могло стать катастрофой республиканского масштаба. А Вабищевич спокойно выискивал по заданию СБУ в лесу у базы места для запуска дрона, а затем фотографировал магистрали и цистерны и снимал видео по периметру забора. Будто не понимая, для чего спецслужбам воюющей страны может понадобиться подобная информация. И все это он делал не за бесплатно, а значит осознанно участвуя в шпионаже.