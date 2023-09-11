Андрей Богодель: «Самое быстрое решение любого политического вопроса – это военное вторжение»

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.
Алена Сырова, СТВ:
Чтобы не в наглую совершать военную агрессию, подтачивают изнутри, для чего все эти цветные революции и существуют. Помните, мы как-то рассуждали на тему того, что у наших оппонентов все прописано, нужно уметь читать их документы, что в большинстве своем мы не делаем. Но когда мы говорим, что кто-то не пойдет и в наглую не переступит эту линию, мы, наверное, где-то романтизируем и лукавим, потому что если все-таки на польской территории накапливаются силы немаленькие для наступления, значит рано или поздно это случится.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Чеховское ружье раз висит, то обязательно в каком-то акте должна произойти та проблемная ситуация, при которой оно сыграет свою роль. Рассуждать на темы того, как начнется какая-то вооруженная агрессия, – я думаю, это достаточно сложно. Нет двух абсолютно одинаковых войн, которые бы начались. Причины, безусловно, будут найдены, повод для вторжения тоже всегда будет найден. Да, мы можем вести прокси-войны, гибридные войны. Что сегодня зачастую гибридная война? Ты не можешь рассказать или дать четкое определение, что происходит – говори «гибридная». Все головой покивают: да, гибридная. Так и здесь. Но самое быстрое решение любого политического вопроса – это военное вторжение, чтобы продиктовать свои условия. Пока ничего другого не придумал, потому что армия – это все равно орудие этой политики. И всегда у любого политика, у любого государственного политика слово весит ровно столько, сколько у него такой, артиллерии, насколько сильна у него армия. К сожалению, мы скатились сегодня в этот мир. А Польша, разыгрывая этот сценарий, может (вне всякого сомнения) скатиться туда, где это чеховское ружье непременно выстрелит.
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