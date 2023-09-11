Андрей Богодель: «Самое быстрое решение любого политического вопроса – это военное вторжение»

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.

Алена Сырова, СТВ:

Чтобы не в наглую совершать военную агрессию, подтачивают изнутри, для чего все эти цветные революции и существуют. Помните, мы как-то рассуждали на тему того, что у наших оппонентов все прописано, нужно уметь читать их документы, что в большинстве своем мы не делаем. Но когда мы говорим, что кто-то не пойдет и в наглую не переступит эту линию, мы, наверное, где-то романтизируем и лукавим, потому что если все-таки на польской территории накапливаются силы немаленькие для наступления, значит рано или поздно это случится.