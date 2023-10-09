Законопроект об ответственном обращении с животными. О его целях рассказала Мария Василевич
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Как оказалось после 2020 года, очень многие организации, которые объединяли сердобольных граждан, которые хотят помочь бездомным животным, хотят как-то облегчить их участь, занимались совершенно другими вещами.
Кирилл Казаков, СТВ:
Например, «Ахова птушак Бацькаўшчыны» резко переобулась, вдруг после 2020 года они совсем не с птицами пошли по улицам нашего города.
Алена Сырова:
Такая ситуация имело место быть. Понятное дело, что за эти три года такие организации зачистили, глава государства в Брестской области об этом говорил. Он отметил, что тем не менее проблема с жестоким обращением с животными никуда не делась, нуждаются в нашей поддержке и заботе эти существа и создания. Важно, чтобы мы каким-то образом им помогали. Мария Василевич, инициатор законопроекта об ответственном обращении с животными, подготовила небольшой комментарий. Я ее спросила о том, кто должен нести большую ответственность: граждане, государство или частные организации?
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если ответственность за животных будет лежать на владельцах и они будут добросовестно эту ответственность нести, то мы сможем избавиться от всех насущных проблем и вопросов, которые сейчас есть в обществе, поскольку безнадзорные животные появляются в связи с тем, что недобросовестные владельцы избавляются от питомцев, они бесконтрольно размножаются на улицах, появляются какие-то заразные заболевания и сопутствующие проблемы. Поэтому ответственное отношение владельцев поможет решить все вопросы, которые сейчас есть в обществе. Если мы сможем решить эту главную задачу, то и не потребуется нам выделение дополнительных бюджетных средств на содержание безнадзорных животных, на постройку новых приютов, увеличение средств на отлов безнадзорных животных, дополнительное лечение или вакцинация от бешенства безнадзорных. Поэтому большая часть закона построена на том, чтобы выстроить систему по повышению контроля за ответственным обращением по отношению к животным со стороны их владельцев.
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