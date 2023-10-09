Законопроект об ответственном обращении с животными. О его целях рассказала Мария Василевич

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Как оказалось после 2020 года, очень многие организации, которые объединяли сердобольных граждан, которые хотят помочь бездомным животным, хотят как-то облегчить их участь, занимались совершенно другими вещами.

Кирилл Казаков, СТВ:

Например, «Ахова птушак Бацькаўшчыны» резко переобулась, вдруг после 2020 года они совсем не с птицами пошли по улицам нашего города.